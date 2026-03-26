East Village στο The Ellinikon: Η νέα γειτονιά που ενώνει την Αθηναϊκή Ριβιέρα με την πόλη

Σε μία από τις ομορφότερες, τις πιο ηλιόλουστες και τις πιο ειδυλλιακές περιοχές της Αττικής, το The Ellinikon δεν είναι απλώς ένα ακόμη σημαντικό project ανοικοδόμησης. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα καινοτόμο πολεοδομικό εγχείρημα που επαναπροσδιορίζει ολόκληρο το νότιο μέτωπο της Αθήνας και συνεπώς τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, δημιουργώντας για τους κατοίκους της Αττικής μια νέα καθημερινότητα: περισσότερο πράσινο, σύγχρονες υποδομές, νέες ευκαιρίες για εργασία, ένα ολοκαινούργιο προορισμό για αγορές και ψυχαγωγία, αλλά και υπερσύγχρονες επιλογές κατοικίας σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο με όρους βιωσιμότητας και υψηλών προδιαγραφών.

Μέσα σε αυτό το ευρύτερο όραμα της LAMDA Development, το East Village έρχεται να δώσει πνοή και μορφή σε μια γειτονιά που οραματίζεται να συνδυάσει ιδανικά τις ανέσεις του real estate του σήμερα με την αίσθηση και την ασφάλειας μιας ολοκληρωμένης τοπικής κοινότητας.

Το East Village είναι μια νέα οικιστική γειτονιά σε προνομιακή τοποθεσία στην ανατολική πλευρά του The Ellinikon. Σχεδιασμένο για να εξυπηρετεί τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής, προσφέρει έναν ιδιαίτερο συνδυασμό άνεσης, συνδεσιμότητας και «έξυπνης» διαβίωσης, σε ένα πλαίσιο το οποίο ευνοεί την ισορροπία ανάμεσα στον αστικό ρυθμό της Αττικής και την ηρεμία της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Η γειτονιά τοποθετεί τον κάτοικο στο επίκεντρο, όχι μόνο ως προς την ποιότητα των σπιτιών που προσφέρει, αλλά και ως προς το πώς οι κατοικίες γίνονται τελικά «ένα» με το συνολικότερο δίκτυο εμπειριών και υπηρεσιών που πλαισιώνουν το East Village.

Kι αυτό γιατί η τοποθεσία του ενισχύει σημαντικά την αίσθηση μίας ολοκληρωμένης καθημερινότητας που στην πραγματικότητα όλοι έχουμε ανάγκη. Το East Village βρίσκεται κοντά στο πάρκο, στο εμπορικό κέντρο, καθώς και σε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και υγείας, διαμορφώνοντας ένα φιλικό προς κάθε οικογένεια περιβάλλον. Παράλληλα, οι κάτοικοι θα έχουν στη διάθεσή τους πλήθος επιλογών για αγορές, φαγητό και ψυχαγωγία στο The Ellinikon Mall, απολαμβάνοντας τα οφέλη που προσφέρει η νέα φιλοσοφία του «μία πόλη μέσα στην πόλη».

Βέβαια, καθοριστικό πλεονέκτημα αποτελεί και η προσβασιμότητα. Το East Village έχει άμεση πρόσβαση στο μετρό, μέσω του κοντινού σταθμού «Ελληνικό», διευκολύνοντας τη σύνδεση με το κέντρο της πόλης, ενώ ταυτόχρονα βρίσκεται πολύ κοντά στη Γλυφάδα, έναν από τους πιο ζωντανούς πόλους της Αθηναϊκής Ριβιέρας. Επιπλέον, η θέση του πίσω από ένα εμβληματικό τοπόσημο της περιοχής, τον πρώην ανατολικό διεθνή αεροσταθμό, σχεδιασμένο από τον Eero Saarinen, του προσδίδει ιδιαίτερη ταυτότητα και χαρακτήρα.

Στην καρδιά του East Village αναπτύσσεται το Skyline Havens, ένα συγκρότημα κατοικιών που ενσωματώνει τη φιλοσοφία της υψηλής ποιότητας διαβίωσης. Το Skyline Havens έχει σχεδιαστεί από το ελληνικό αρχιτεκτονικό γραφείο Liakos Associates Architects και περιλαμβάνει κατοικίες που διαθέτουν από 1 έως 4 υπνοδωμάτια. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να γίνει το δεύτερο εξάμηνο του 2028, με στόχο το Skyline Havens να παραδώσει μια πολυτελή οικιστική συλλογή που απαντά στην αυξανόμενη ζήτηση για κατοικίες με σύγχρονο σχεδιασμό, ιδιωτικότητα και πρόσβαση σε υποδομές που αναβαθμίζουν την εμπειρία του «σπιτιού».

Το πλεονέκτημα του Skyline Havens δεν εξαντλείται, όμως, μόνο στα τετραγωνικά ή στη θέση του. Η εμπειρία κατοίκησης ενισχύεται από την εκπληκτική πανοραμική θέα που, φυσικά, φτάνει μέχρι τη θάλασσα, το Πάρκο του Ελληνικού και τον εμβληματικό πρώην Ανατολικό Τερματικό Σταθμό. Την ίδια στιγμή, οι παροχές που προβλέπονται δημιουργούν την αίσθηση μιας ιδιωτικής, προσεγμένης κοινότητας με προνόμια αποκλειστικά για τους κατοίκους: πισίνες εξωτερικού χώρου, γυμναστήριο, υπηρεσίες concierge και reception, παιδική χαρά και επιλεγμένες υποδομές που μετατρέπουν την καθημερινότητα των κατοίκων σε εμπειρία.

Γιατί το East Village αποτυπώνει με σαφήνεια τι σημαίνει μια σύγχρονη γειτονιά στο πλαίσιο του The Ellinikon: κατοικίες που σχεδιάζονται με στόχο την άνεση, την ποιότητα και τη σύνδεση με το φυσικό περιβάλλον, σε ένα ήρεμο πλαίσιο διαβίωσης που ταιριάζει ιδιαίτερα σε οικογένειες, χωρίς να χάνει την άμεση επαφή με την «ενέργεια» της πόλης.

Και ακριβώς αυτός είναι ο λόγος που λειτουργεί τελικά ως ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς κρίκους του συνολικού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αθήνα. Ένα έργο που αλλάζει το τοπίο, αναβαθμίζει την πόλη και επανασυστήνει την καθημερινότητα της Αθηναϊκής Ριβιέρας.