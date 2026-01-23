Eξαφάνιση Λόρας: Μυστήριο με «φίλη» της που μένει του Ζωγράφου – Τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές

Το θρίλερ με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρα συνεχίζεται και στο φως έρχονται νέες πληροφορίες για τις σχέσεις της ανήλικης από την Πάτρα με άλλα άτομα.

Οι αστυνομικοί που χειρίζονται την υπόθεση της εξαφάνισης του κοριτσιού από την Πάτρα έχουν εστιάσει σε μια κοπέλα που γνωρίστηκε με τη Λόρα το περασμένο καλοκαίρι.

Πρόκειται για μια άγνωστη φίλη της Λόρα, που ονομάζεται Άννα. Έχει ουκρανική καταγωγή, είναι 18 ετών και μένει στην Αθήνα και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου. Τα δύο κορίτσια μιλούν και ρωσικά και γνωρίστηκαν το καλοκαίρι, όταν η νεαρή ταξίδεψε στην Πάτρα για διακοπές.

«Είναι από Ουκρανία και μιλάει ρωσικά. Επειδή και η Λόρα μιλάει ρωσικά. Η Λόρα το καλοκαίρι είχε γνωρίσει κάποιο κορίτσι γύρω στα 18. Οι φίλες της έχουν πει κάποιες πληροφορίες ότι το κορίτσι το λένε Άννα. Είναι 18 χρονών. Μίλαγε στις φίλες της για κάποιο κορίτσι που είχε βρει », ανέφερε μάρτυρας στο Star.

Οι Λόρα φέρεται να είχε πει σε φίλες της ότι η Άννα είχε γνωρίσει και τους γονείς της, την οποία, σύμφωνα δε την συμπάθησαν.

Η 16χρονη λίγες ώρες πριν εξαφανιστεί, είχε μιλήσει ξανά στις φίλες της για την Άννα: «Μία μέρα πριν εξαφανιστεί, είχαμε βγει μια βόλτα. Μου έλεγε ότι ήθελε να φύγει και για μια φίλη της, 18 χρονών, που τη λένε Άννα και ότι ήθελε να πάει να δει τη γιαγιά της στην Αθήνα», δήλωσε μάρτυρας.

Οι αρχές εξετάζουν την συγκεκριμένη πληροφορία. Πράγματι προκύπτει ότι η αναφορά στην Άννα ήταν συχνή, όμως αυτό που δημιουργεί ερωτήματα είναι πώς κανείς δεν την είχε δει ενώ άκουγαν για εκείνη από το καλοκαίρι. Οι γονείς της Λόρα δε θυμούνται την ύπαρξη της Άννας.

Με βάση τα γεγονότα από την αστυνομία εξετάζονται δύο σενάρια.

η Λόρα να έπλασε την ύπαρξη της Άννας για να σχεδιάσει τη φυγή της χωρίς να κινήσει υποψίες

η νεαρή υπάρχει και γι’ αυτό η Λόρα διέγραψε τα social media, για να μην αποκαλυφθούν οι συνομιλίες τους

Από εκεί και πέρα οι γερμανικές αρχές απάντησαν στην ΕΛ.ΑΣ για τη μαρτυρία της γυναίκας που υποστηρίζει ότι είδε τη Λόρα στον προαστιακό στο Βερολίνο. Η ταυτοποίηση δεν μπορεί να γίνει, καθώς το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας στον προαστιακό διαγράφεται μέσα σε 48 ώρες.