DEMO: Το σήμερα και το αύριο της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας

Σε μια εποχή όπου η παγκόσμια υγεία αντιμετωπίζει ολοένα και πιο σύνθετες και δύσκολες προκλήσεις, η φαρμακοβιομηχανία εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες ανάπτυξης, ασφάλειας και προόδου για κάθε σύγχρονη κοινωνία. Η πανδημία υπενθύμισε σε ολόκληρο τον κόσμο πόσο κρίσιμη είναι η πρόσβαση σε αξιόπιστα φάρμακα, αλλά και πόσο αναγκαίο είναι να υπάρχει ισχυρή εγχώρια παραγωγή, ερευνητική βάση και ταχύτατη τεχνολογική αυτάρκεια. Κι αυτό γιατί είναι πλέον στατιστικά αποδεδειγμένο πως οι χώρες που επενδύουν σε φαρμακευτική επάρκεια, βιοτεχνολογία και υπερσύγχρονες παραγωγικές μονάδες καταφέρνουν όχι μόνο να προστατεύουν τους πολίτες τους, αλλά και να έχουν το στρατηγικό πλεονέκτημα σε έναν διεθνή και πάρα πολύ σημαντικό κλάδο, ο οποίος αναπτύσσεται με πιο γρήγορους ρυθμούς από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν.

Όλα τα στοιχεία αποκαλύπτουν πως αυτή τη στιγμή, η φαρμακευτική βιομηχανία δεν αποτελεί απλώς σημαντικό κομμάτι κάθε οικονομίας, αλλά μία ουσιαστική επένδυση για το μέλλον. Πρόκειται για τον κλάδο που τροφοδοτεί την επιστημονική πρόοδο, στηρίζει το σύστημα υγείας, προσελκύει υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό και παρουσιάζει διαρκώς νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Από την τεχνητή νοημοσύνη και τα βιολογικά φάρμακα μέχρι την προσωποποιημένη ιατρική, οι αλλαγές είναι ραγδαίες, δημιουργώντας τεράστιες ευκαιρίες για όλες εκείνες τις εταιρίες και τις οικονομίες που θα καταφέρνουν να ακολουθήσουν τη μεγάλη αυτή ανάπτυξη.

Η εικόνα της Ελλάδας στον χάρτη της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας

Και η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια βλέπει τον κλάδο αυτό να αποκτά νέα δυναμική. Με επιχειρήσεις που επενδύουν στην έρευνα, την παραγωγή και την εξωστρέφεια, η χώρα αποκτά σταδιακά πιο ισχυρή παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη. Σε αυτό το περιβάλλον, η DEMO ξεχωρίζει ως μια από τις εταιρείες που δεν ακολουθούν απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις δημιουργούν.

Τη στιγμή που η ελληνική φαρμακοβιομηχανία κάνει το μεγάλο άλμα, αλλάζοντας επίπεδο η DEMO βρίσκεται στην καρδιά αυτής της μετάβασης. Με ένα ευρύ επενδυτικό πλάνο, η εταιρεία υλοποιεί το πιο φιλόδοξο, ίσως, έργο που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στον χώρο του φαρμάκου στη χώρα μας, δημιουργώντας ένα παραγωγικό campus στην Τρίπολη και αναπτύσσοντας παράλληλα έναν νέο πυλώνα βιοτεχνολογίας που τοποθετεί τη χώρα στην αιχμή της καινοτομίας.

Στην Τρίπολη, εκεί όπου η DEMO διαμορφώνει αυτή τη στιγμή ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα παραγωγής πενικιλινούχων και ογκολογικών φαρμάκων της Ευρώπης, η Ελλάδα κάνει ένα βήμα που μέχρι πρόσφατα έμοιαζε απρόσιτο: για πρώτη φορά θα παραχθούν στη χώρα δραστικές πρώτες ύλες χημικής προέλευσης σε βιομηχανική κλίμακα. Οι νέες μονάδες, τροφοδοτούμενες από την ερευνητική δραστηριότητα του Κέντρου Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, θα καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών της Ευρώπης, πιο συγκεκριμένα ως και το ένα τρίτο της συνολικής παραγωγής της ΕΕ σε πενικιλινούχα και ογκολογικά σκευάσματα. Παράλληλα, το έργο φέρνει στην Αρκαδία περισσότερες από χίλιες άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, αναβαθμίζοντας καθοριστικά την περιοχή.

Η στροφή αυτή δεν είναι τυχαία. Μετά την πανδημία, η Ευρωπαϊκή Ένωση βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρές ελλείψεις ακόμη και σε βασικά φάρμακα, καθώς σχεδόν το 60% της παγκόσμιας παραγωγής δραστικών ουσιών παραμένει συγκεντρωμένο σε Κίνα και Ινδία. Τα παρατεταμένα lockdown στις δύο χώρες αποκάλυψαν τα κενά στον εφοδιασμό και υπογράμμισαν την ανάγκη επαναφοράς κρίσιμων παραγωγικών διαδικασιών εντός Ευρώπης. Η DEMO, μέσα από το επενδυτικό της πλάνο, ουσιαστικά δίνει στην Ελλάδα ρόλο-κλειδί σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για αυτάρκεια και ασφάλεια στον τομέα της υγείας.

Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ανοίγει έναν νέο δρόμο για τη χώρα στον κόσμο της βιοτεχνολογίας, έναν τομέα που εξελίσσεται ταχύτερα από οποιονδήποτε άλλο στη φαρμακευτική επιστήμη. Με τη δημιουργία ενός σύγχρονου Κέντρου Βιοτεχνολογίας και την ίδρυση της Βιο-Ακαδημίας στον Άγιο Στέφανο , η DEMO γίνεται η πρώτη ελληνική εταιρεία που αναπτύσσει μονοκλωνικά αντισώματα, στοχεύοντας στη δημιουργία του πρώτου ελληνικού βιοτεχνολογικού φαρμάκου. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα λειτουργούν ως κομβικό σημείο συνάντησης σημαντικών φαρμακευτικών πεδίων όπως είναι η έρευνα, η εκπαίδευση και η παραγωγή, δίνοντας στους νέους επιστήμονες της χώρας ευκαιρίες που μέχρι σήμερα αναζητούσαν αποκλειστικά στο εξωτερικό.

Το ερευνητικό πρόγραμμα της εταιρείας στην βιοτεχνολογία έχει ήδη αναγνωριστεί ως στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα, με την κυβέρνηση να εγκρίνει την ένταξη της ανάπτυξης δύο μονοκλωνικών αντισωμάτων στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων. Το έργο είναι πολύ περισσότερο από μία επιχειρηματική πρωτοβουλία: δημιουργεί προοπτικές brain gain, ενισχύει την εγχώρια παραγωγή και προσφέρει τη δυνατότητα σε διεθνείς start-ups να εκτελούν κλινικές παραγωγές στη χώρα, αυξάνοντας τα έσοδα από δραστηριότητες υψηλής τεχνολογίας.

Σε διεθνές επίπεδο, αξίζει να σημειώσουμε, πως η βιοτεχνολογία είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Το 60% των νέων φαρμάκων παγκοσμίως είναι βιολογικά, ενώ μέχρι το 2030 υπολογίζεται ότι επτά στα δέκα φάρμακα που θα καταναλώνονται θα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Με την είσοδό της στον χώρο αυτό, η DEMO όχι μόνο διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της, αλλά κατακτά μια θέση στην καρδιά των πιο σύγχρονων θεραπευτικών εξελίξεων.

Το συνολικό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία

Το συνολικό αποτύπωμα της επένδυσης είναι πολυεπίπεδο. Σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, το έργο αναμένεται να ενισχύσει το ελληνικό ΑΕΠ κατά 1,13 δισ. ευρώ, να συμβάλει καθοριστικά στην περιφερειακή ανάπτυξη, να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε μελλοντικές ελλείψεις φαρμάκων και ταυτόχρονα να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια φαρμακευτική αγορά. Με την καθετοποίηση της παραγωγής από τις δραστικές ύλες έως το τελικό προϊόν, η Ελλάδα αποκτά μία στρατηγική ανεξαρτησία που δεν είχε ποτέ πριν.

Η DEMO δεν επενδύει απλώς σε νέες εγκαταστάσεις. Επενδύει σε τεχνογνωσία, σε ανθρώπους και σε έναν νέο βιομηχανικό κλάδο που μπορεί να αλλάξει τον ρόλο της Ελλάδας στη φαρμακευτική παγκόσμια κοινότητα. Η χώρα περνά από την εποχή της εξάρτησης στην εποχή της αυτάρκειας, και στη μετάβαση αυτή η DEMO έχει αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο.