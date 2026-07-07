COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow: Δωρεάν βραδιές θερινού σινεμά και τεχνολογικών εμπειριών σε 16 πόλεις και νησιά της Ελλάδας

Το θερινό σινεμά στην Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας ακόμα τρόπος ψυχαγωγίας. Είναι κομμάτι της καλοκαιρινής μας ζωής. Είναι οι ταινίες που είδαμε κάτω από τα αστέρια, οι ιστορίες που μας έκαναν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε, να ονειρευτούμε. Είναι εκείνη η αίσθηση ότι το καλοκαίρι γίνεται λίγο καλύτερο όταν είμαστε με τους αγαπημένους μας, μπροστά στο λευκό πανί ενός κινηματογράφου, με την πόλη ή το νησί γύρω μας να συμμετέχει κι αυτό με τον δικό του τρόπο στην προβολή.

Αυτή ακριβώς τη μαγεία φέρνει και φέτος το COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow, το οποίο επιστρέφει ανανεωμένο για 2η συνεχόμενη χρονιά και ταξιδεύει σε 16 πόλεις και νησιά της Ελλάδας, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να ζήσουν μια ξεχωριστή εμπειρία ψυχαγωγίας, τέχνης και τεχνολογίας. Με δωρεάν θερινό κινηματογράφο, VR προβολές, AI Photobooth, διαδραστικά παιχνίδια και καλοκαιρινές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια, το Roadshow της COSMOTE TELEKOM μετατρέπει κεντρικά σημεία της χώρας σε ανοιχτές σκηνές χαράς, δημιουργίας και διασκέδασης.

Το ταξίδι του θα περάσει από τη Χαλκίδα, τη Λιβαδειά, τη Λαμία, την Καρδίτσα, την Καλαμπάκα, τα Ιωάννινα, το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, την Ασπροβάλτα, την Καβάλα, τη Λήμνο, τη Λέσβο, τη Χίο, το Μεσολόγγι, την Τρίπολη, την Καλαμάτα και το Άστρος, φέρνοντας σε κάθε τόπο μια γιορτή ανοιχτή σε όλους, η οποία ενώνει την ατμόσφαιρα του θερινού κινηματογράφου με τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σε κάθε σταθμό, μια εντυπωσιακή, υψηλής ευκρίνειας LED οθόνη θα στηθεί σε κεντρικά σημεία των πόλεων, δίνοντας στους κατοίκους και στους επισκέπτες την ευκαιρία να παρακολουθήσουν δωρεάν δύο δημοφιλείς ταινίες την ίδια βραδιά. Έτσι, η μεγάλη οθόνη βγαίνει από τις αίθουσες και έρχεται εκεί όπου χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού: στις πλατείες, στους ανοιχτούς χώρους, στα μέρη όπου οι άνθρωποι συναντιούνται, συζητούν, γελούν, κάνουν μια παύση από τους γρήγορους ρυθμούς και αφήνονται στη δύναμη μιας καλής ιστορίας.

Το COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow δεν σταματά, όμως, στην κινηματογραφική εμπειρία. Παράλληλα με τις προβολές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά πρωτοποριακές δράσεις που αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία με τρόπο διασκεδαστικό, δημιουργικό και εύκολα προσβάσιμο.

Μέσα από το immersive cinema, οι επισκέπτες θα φορέσουν εξειδικευμένα γυαλιά VR (Virtual Reality) και θα μεταφερθούν σε ένα εικονικό περιβάλλον 360°. Με το AI Photobooth, θα μπορούν να γίνουν οι ίδιοι «πρωταγωνιστές» σε γνωστές ταινίες, δημιουργώντας αναμνηστικά γεμάτα φαντασία και χιούμορ. Πριν από τις ταινίες, το On Screen Cine Quiz θα βάζει το κοινό στο παιχνίδι, δοκιμάζοντας τις κινηματογραφικές του γνώσεις και χαρίζοντας ξεχωριστά δώρα, ενώ οι δημιουργικές δραστηριότητες για τα παιδιά θα κάνουν την εμπειρία ακόμα πιο ολοκληρωμένη για τις οικογένειες.

Έτσι, το Roadshow δεν είναι απλώς μια σειρά από προβολές. Είναι μια ολοκληρωμένη καλοκαιρινή εμπειρία που συνδυάζει τη νοσταλγία του θερινού κινηματογράφου με τη φρεσκάδα της τεχνολογίας. Από τη μία, η αγαπημένη παράδοση της μεγάλης οθόνης κάτω από τον ανοιχτό ουρανό. Από την άλλη, οι νέες δυνατότητες του VR και της τεχνητής νοημοσύνης, που κάνουν την ψυχαγωγία πιο διαδραστική, πιο προσωπική, πιο αναπάντεχη.

Την προηγούμενη χρονιά, το καλοκαιρινό Roadshow της COSMOTE TELEKOM επισκέφθηκε 15 πόλεις, προσελκύοντας περισσότερους από 4.500 θεατές. Φέτος, επιστρέφει ακόμα πιο δυναμικά, με παραπάνω στάσεις και με την ίδια διάθεση να φέρει την τέχνη και την τεχνολογία πιο κοντά στο ευρύ κοινό, στηρίζοντας ενεργά τις τοπικές κοινωνίες.

Το COSMOTE TELEKOM ART/ TECH – The Roadshow αποδεικνύει με τον καλύτερο τρόπο ότι οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές δεν χρειάζονται πολλά. Μια μεγάλη οθόνη, μια αγαπημένη ταινία, λίγη φαντασία, νέες τεχνολογικές εμπειρίες και άνθρωποι συγκεντρωμένοι κάτω από τον ίδιο ουρανό, κάτω από τα ίδια φωτεινά αστέρια, αρκούν για να κάνουν μια βραδιά πραγματικά ξεχωριστή.

Περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα των δράσεων είναι διαθέσιμα στο: https://www.cosmote.gr/static/cosmote/el/telekomroadshow