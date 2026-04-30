Conrad Athens The Ilisian: Το Hilton αλλιώς – Ταξίδι στο χρόνο στο νέο Urban Resort στην καρδιά της Αθήνας

Στην καρδιά της άνοιξης, άνοιξε τις πύλες του το Conrad Athens The Ilisian στις 23 Απριλίου 2026, μια ημερομηνία συμβολική, καθώς το Hilton, ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πόλης υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο στις την ίδια ημέρα, 63 χρόνια πριν. Μπαίνοντας στο ξενοδοχείο, το οποίο πρέπει να το συνηθίσουμε με το νέο του όνομα, σε υποδέχονται χαμογελαστοί οι άνθρωποί του – απασχολεί πάνω από 800 εργαζόμενους με σημαντικό ποσοστό να προέρχεται από το ιστορικό Hilton Αθηνών, και σε καλωσορίζουν.

Η αίσθηση που σου δημιουργείται από την πρώτη στιγμή είναι ότι μπαίνεις σε έναν χώρο οικείο – άλλωστε πολλοί έχουμε μνήμες από το Hilton. Αυτό που διαπιστώνει κανείς είναι ότι όσοι εργάστηκαν για το νέο αυτό ξενοδοχείο σεβάστηκαν με το παραπάνω την ιστορία του και αυτό φαίνεται σε κάθε όροφο, σε κάθε έπιπλο, σε κάθε γωνιά.

Όλες οι παρεμβάσεις έχουν γίνει με σεβασμό στον σχεδιασμό του αρχικού κτηρίου, που εγκαινιάστηκε το 1963 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικοδομήματα της μοντέρνας μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζει τις αρχές του διεθνούς ξενοδοχειακού σχεδιασμού, με έντονες αναφορές στα ελληνικά υλικά και την καλλιτεχνική παράδοση.

Οι αρχικοί αρχιτέκτονες στους οποίους πιστώνεται ο σχεδιασμός είναι ο Εμμανουήλ (Μανώλης) Βουρέκας, ο Προκόπης Βασιλειάδης, ο Αντώνης Γεωργιάδης και ο Σπύρος Στάικος.

Η εικαστική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του The Ilisian διατηρεί και αναδεικνύει τα εμβληματικά στοιχεία του κτηρίου, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις προσόψεις του Γιάννη Μόραλη, όπου τα αυθεντικά μαρμάρινα εσώγλυφα με τις μυθολογικές αναφορές έχουν συντηρηθεί με ιδιαίτερη φροντίδα.

Η νυχτερινή εικόνα της πρόσοψης θα αναδειχθεί μέσα από τον φωτισμό της Ελευθερίας Ντεκώ. Την αρχιτεκτονική μελέτη και τον συνολικό συντονισμό του έργου ανέλαβε το γραφείο AETER Architects, με τη συμβολή εξειδικευμένων συνεργατών.

Ο εσωτερικός σχεδιασμός, υπό την επιμέλεια του AvroKO, αναβιώνει την αισιοδοξία του αθηναϊκού μοντερνισμού, συνδυάζοντας mid-century στοιχεία με νέα έργα τέχνης και ειδικά σχεδιασμένα κομμάτια από το ιστορικό αθηναϊκό επιπλοποιείο Σαρίδη και την κεραμίστρια Ελένη Βερναδάκη.

Αυτό που το κάνει διαφορετικό από την προηγούμενη μορφή του είναι ότι το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά του THE ILISIAN, του νέου πολυδιάστατου προορισμού της Αθήνας όπου μαζί με το ξενοδοχείο, συνυπάρχουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των βραβευμένων brands Conrad και Waldorf Astoria της Hilton, χώροι γαστρονομίας, ψυχαγωγίας και ευεξίας με επίκεντρο τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα της Αθήνας, αλλά και την σύγχρονη λέσχη μελών House of NYNN.

278 δωμάτια και μεγάλη συλλογή από σουίτες πολλά εκ των οποίων βλέπουν την Ακρόπολη.

Τρεις Presidential και μια Royal suite ενώ κρατείται επτασφράγιστο μυστικό το Omega Penthouse 350 τ.μ. με ιδιωτική πισίνα και πανοραμική θέα που εκτείνεται από την Ακρόπολη έως το Σαρωνικό Κόλπο.

Τα χρόνια που έμεινε κλειστό για να πάρει την μορφή που έχει σήμερα, η ομάδα των αρχιτεκτόνων σχεδίασε εκτός από την κάθε λεπτομέρεια της διαμονής και 9 εστιατόρια και bars, που θα ολοκληρωθούν σταδιακά έως το τέλος του 2026.

Το εμβληματικό Byzantino επανασυστήνεται ως Byzantino Grande Brasserie υπό την καθοδήγηση του Executive Chef Άγγελου Λάντου και δύο ξεχωριστά μενού ελληνικής και γαλλικής κουζίνας.

Ο Chef Άγγελος Λάντος επιμελείται επίσης το μενού του Athenian Lounge, ενός χώρου που άνοιξε μαζί με το ξενοδοχείο και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο συνάντησης, με κλασικά cocktails και αγαπημένες γεύσεις που διαμορφώνουν την εμπειρία καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Άλλωστε ήταν σημείο συνάντησης την δεκαετία του 60. Μην παραλείψετε να σηκώσετε τα μάτια σας ψηλά να χαζέψετε τον πολυέλαιο που ανασύρθηκε από μια αποθήκη και είναι ένα έργο τέχνης. Αυτό που επίσης ξεχωρίζει στην διακόσμηση των δωματίων είναι η ύπαρξη ενός ραδιοφώνου replica εκείνου που υπήρχε σε κάθε δωμάτιο του Hilton το 1963.

Σύντομα θα επανέλθει το ιστορικό rooftop επανέρχεται ως Galaxy Dispensary και Galaxy Supper Club ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025, λειτουργεί το ιαπωνικό εστιατόριο Onuki σε ένα κτίσμα που υπήρχε στον αρχικό σχεδιαμσό του ξενοδοχείου Χίλτον αλλά δεν υλοποιήθηκε ποτέ.

Στο The Ilisian θα βρείτε:

Τη μεγαλύτερη εξωτερική πισίνα στο κέντρο της Αθήνας, μήκους 25 μ.

Πλήρως εξοπλισμένους χώρους fitness & performance.

Studios για yoga, pilates, spinning και εξειδικευμένα προγράμματα άσκησης.

Θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα με φυσικό φως και άμεση πρόσβαση στην εξωτερική πισίνα.

Green Roof με ιδιωτική διαδρομή τρεξίματος 770μ., γήπεδο pickleball και υπαίθριο γυμναστήριο. Το Green Roof είναι κάτι μοναδικό καθώς είναι ανοικτό 24 ώρες το 24ωρο για τους λάτρεις τους jogging.

