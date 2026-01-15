Belharra: Πώς το Πολεμικό Ναυτικό θα καλωσορίσει τη φρεγάτα «Κίμων» – Η υποδοχή με τα 6 πολεμικά, το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς»

Η στιγμή που το Πολεμικό Ναυτικό περιμένει εδώ και χρόνια φτάνει, καθώς η φρεγάτα «Κίμων», η πρώτη από τις νέες Belharra, καταπλέει στην Ελλάδα και ο Στόλος ετοιμάζει μια υποδοχή που θα μείνει ως εικόνα, αλλά κυρίως ως μήνυμα. Μήνυμα συνέχειας. Μήνυμα ισχύος. Μήνυμα μετάβασης σε μια νέα εποχή ναυτικών επιχειρήσεων και κυρίως μήνυμα αποτροπής.

Δεν πρόκειται για μια απλή τελετή. Είναι μια προσεκτικά σχεδιασμένη υποδοχή που ενώνει τρεις εποχές του Πολεμικού Ναυτικού. Από το ιστορικό αποτύπωμα, στον σύγχρονο στόλο, και από εκεί στη νέα γενιά με τις φρεγάτες Belharra. Από την παράδοση στη δικτυοκεντρική πραγματικότητα. Και από την εικόνα, στην ουσία της αποτροπής.

Η υποδοχή του «Κίμωνα» έχει δύο κορυφώσεις. Η πρώτη θα γίνει ανοιχτά της Αίγινας, εκεί όπου έξι πολεμικά πλοία θα βγουν για να συναντήσουν τη νέα φρεγάτα στη θάλασσα. Η δεύτερη, περίπου ένα ναυτικό μίλι πριν από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, με το θωρηκτό «Αβέρωφ» και την τριήρη «Ολυμπιάς» να σχηματίζουν μαζί με τον «Κίμωνα» μια εικόνα υψηλού συμβολισμού.

Στη συνέχεια, το πλοίο θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Και τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα γύρω στις 29 Ιανουαρίου, θα ακολουθήσει η τελετή ενσωμάτωσης της φρεγάτας στον Στόλο.

Η συνάντηση ανοιχτά της Αίγινας: Έξι πλοία σε κίνηση, όχι σε «στατική» παράταξη

Ήδη ο Στόλος υποδέχτηκε τη φρεγάτα «Κίμων» νότια της Πελοποννήσου με τη φρεγάτα «Αιγαίον» η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση IRINI και για λίγη ώρα έπλευσε δίπλα στην πρώτη FDI.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έξι πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα υποδεχτούν τον «Κίμωνα» ανοιχτά της Αίγινας. Δύο φρεγάτες, δύο τορπιλάκατοι και δύο κανονιοφόροι. Η επιλογή δεν είναι τυχαία. Δείχνει την «οικογένεια» των μονάδων που σηκώνουν σήμερα το βάρος της παρουσίας και της ετοιμότητας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Και ταυτόχρονα φωτίζει τη φιλοσοφία της συνοδείας, της συνεργασίας και της σύνθεσης ρόλων.

Τα έξι πλοία θα κινούνται σε αντίθετη πορεία από τον «Κίμωνα». Εκείνα θα «κατεβαίνουν» στον άξονα κίνησης, ενώ η νέα φρεγάτα θα «ανεβαίνει» προς τον Σαρωνικό. Στη στιγμή της συνάντησης, ο «Κίμων» θα περάσει ανάμεσά τους. Αμέσως μετά, τα πλοία θα στρέψουν συντεταγμένα, θα πάρουν νέα πορεία και θα τον συνοδεύσουν προς τον Σαρωνικό, σχηματίζοντας έναν στολίσκο υποδοχής.

Η εικόνα έχει τελετουργικό χαρακτήρα και ταυτόχρονα είναι βαθιά ναυτική. Δείχνει ότι η νέα φρεγάτα εντάσσεται από την πρώτη στιγμή σε ροή επιχειρησιακής λειτουργίας. Όχι ως ένα πλοίο που απλώς καταπλέει. Αλλά ως μονάδα που προστίθεται στο δόγμα συνοδείας, στην κίνηση σχηματισμού και στη λογική κοινής τακτικής εικόνας.

Στο σημείο αυτό προβλέπεται και η επιβίβαση της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και οι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων.

Η επιλογή να πραγματοποιηθεί η επιβίβαση στη θάλασσα με ελικόπτερο, και όχι αποκλειστικά στον Ναύσταθμο, συνδέει τον συμβολισμό με την ουσία. Η ηγεσία ανεβαίνει στο πλοίο όπως ακριβώς θα επιχειρεί. Εν κινήσει, με συνοδεία και μέσα σε ναυτικό σχηματισμό.

Πορεία προς τον Σαρωνικό: Η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στον ελληνικό ναυτικό χώρο

Από την Αίγινα και μετά, η νέα φρεγάτα θα κινείται με συνοδεία. Η διαδρομή προς τον Ναύσταθμο δεν θα είναι μια απλή μετακίνηση. Θα είναι η πρώτη «παρουσίαση» του πλοίου στο ελληνικό περιβάλλον. Στον χώρο ευθύνης. Στη θάλασσα που είναι το φυσικό του πεδίο και στο προσωπικό του Στόλου που θα βλέπει από κοντά ένα πλοίο σχεδιασμένο με λογική επόμενης γενιάς.

Για χρόνια το Πολεμικό Ναυτικό κράτησε ισχυρή παρουσία με την αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου μέσου. Με υψηλή ναυτοσύνη και επιμονή στη συντήρηση. Με πειθαρχία στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Η άφιξη του «Κίμωνα» δεν ακυρώνει αυτή την προσπάθεια αλλά την δικαιώνει. Και ανοίγει τον δρόμο για ένα νέο κεφάλαιο, όπου η διαλειτουργικότητα, η ανταλλαγή δεδομένων και η αντιαεροπορική άμυνα περιοχής αποκτούν κεντρική θέση.

Ένα μίλι από τη ΣΝΔ: Το «Αβέρωφ», η «Ολυμπιάς» και ο «ΚΙΜΩΝ» με τις ανάστροφες πλώρες

Η κορύφωση της υποδοχής έχει σχεδιαστεί περίπου ένα ναυτικό μίλι από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Εκεί, θα βρίσκονται ήδη έξω από την προβλεπόμενη πορεία το θωρηκτό «Αβέρωφ» και η τριήρης «Ολυμπιάς». Δύο πλωτά σύμβολα με ξεχωριστή βαρύτητα. Το πρώτο κουβαλά την ιστορική μνήμη και τον θρύλο του Στόλου. Το δεύτερο μεταφέρει τη διαχρονική ναυτοσύνη του Αιγαίου και την αναφορά στις ρίζες.

Ο «Κίμων» θα περάσει δίπλα τους. Και η σκηνή θα αποτυπώσει τρεις εποχές μαζί. Τρεις πλωτές αναστροφές. Η εικόνα έχει υψηλό συμβολισμό, επειδή δεν παρουσιάζει απλώς ένα νέο πλοίο. Παρουσιάζει συνέχεια από την ιστορία, στη σύγχρονη αποστολή, και από εκεί στην τεχνολογική αιχμή.

Το σημείο δεν είναι τυχαίο καθώς η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων είναι το φυτώριο των αυριανών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού. Η διέλευση του «Κίμωνα» δίπλα στα σύμβολα της ιστορίας και μπροστά από τον χώρο που παράγει το ανθρώπινο δυναμικό του Στόλου λειτουργεί ως καθαρό μήνυμα. Η νέα γενιά θα κληθεί να υπηρετήσει σε πλοία άλλου επιπέδου. Με άλλες τακτικές, άλλη τεχνολογία και με άλλες απαιτήσεις.

Κατάπλους στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Μετά το συμβολικό σκέλος της υποδοχής, ο «Κίμων» θα συνεχίσει και θα καταπλεύσει στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας. Εκεί θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες υποδοχής και το πρωτόκολλο.

Η πολιτειακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία θα έχει ήδη αποβιβαστεί νωρίτερα. Πιθανότατα στις 29 Ιανουαρίου, θα πραγματοποιηθεί η τελετή ενσωμάτωσης του πλοίου στον Στόλο. Πρόκειται για την στιγμή όπου η νέα φρεγάτα αποκτά και τυπικά τον θεσμικό ρόλο της.

Με τη θέση της στην οργάνωση δυνάμεων. Και με το πλήρωμα να μπαίνει πλέον στο πλήρες επιχειρησιακό πρόγραμμα.

Γιατί ο «Κίμων» θεωρείται πλοίο νέας γενιάς

Η φρεγάτα «Κίμων» δεν ξεχωρίζει επειδή είναι απλώς ένα καινούργιο πλοίο, αλλά επειδή πρόκειται για το πλέον σύγχρονο και ποιοτικό πλοίο στην Ευρώπη. Ξεχωρίζει επειδή έχει σχεδιαστεί γύρω από μια διαφορετική φιλοσοφία ναυτικής μάχης. Σήμερα, ο πόλεμος στη θάλασσα δεν κρίνεται μόνο από το μέγεθος ή τον αριθμό των μονάδων. Κρίνεται από το ποιος βλέπει πρώτος, θα αντιλαμβάνεται γρηγορότερα, θα μοιράζει πληροφορία στο δίκτυο και κυρίως ποιος θα αντέχει στον κορεσμό, με ζητούμενο να προστατεύσει μια δύναμη σε σύνθετο περιβάλλον, απέναντι σε πολλαπλές απειλές.

Η φρεγάτα έρχεται με ισχυρή αντιαεροπορική διάσταση. Να προστατεύσει όχι μόνο τον εαυτό της, αλλά και τις μονάδες που θα επιχειρούν γύρω της. Να λειτουργήσει ως πλοίο που μπορεί να οργανώσει άμυνα σε ευρύτερη ακτίνα, σε ένα περιβάλλον όπου UAV, πύραυλοι και ταχύτατες απειλές πολλαπλασιάζουν τη δυσκολία.

Η καρδιά της ικανότητας βρίσκεται στους αισθητήρες και στον τρόπο που το πλοίο τους ενσωματώνει. Ο «ΚΙΜΩΝ» είναι χτισμένος για να λειτουργεί ως κόμβος και όχι ως μεμονωμένη πλατφόρμα. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να συγκεντρώνει δεδομένα, να τα συνθέτει σε κοινή τακτική εικόνα και να τα μοιράζει. Ενώ μπορεί να εκτελεί αποστολές με συνεργασία και κατανομή ρόλων. Η νέα φρεγάτα δεν έχει ως κύριο όπλο τους Aster 30 και τους Exocet αλλά κυρίως την πληροφορία, την συνολική εικόνα. Και στην ψηφιακή εποχή, η πληροφορία είναι ισχύς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανθυποβρυχιακή διάσταση, επειδή η Ανατολική Μεσόγειος είναι περιβάλλον όπου το υποβρύχιο, η σιωπή και η επιμονή κάτω από την επιφάνεια έχουν μεγάλη επιχειρησιακή αξία. Ένα πλοίο που μπορεί να σχηματίσει πλήρη εικόνα στο υποθαλάσσιο πεδίο και να συνεργαστεί με ελικόπτερο και άλλες Μονάδες, αυξάνει θεαματικά την αξιοπιστία μιας ναυτικής δύναμης κρούσης.

Στην επιφάνεια, ο «Κίμων» έχει τη δυνατότητα να φέρει σύγχρονα βλήματα κατά πλοίων, σύγχρονο πυροβόλο και συστήματα αυτοπροστασίας. Το κρίσιμο, όμως, είναι πώς όλα αυτά λειτουργούν μαζί. Το πλοίο έχει σχεδιαστεί ώστε να ανήκει σε μια οικογένεια αισθητήρων και όπλων που «μιλούν» μεταξύ τους. Αυτό επιτρέπει ταχύτερη αντίδραση, καλύτερη κατανομή στόχων και μεγαλύτερη αντοχή σε σύνθετες επιθέσεις.

Το μήνυμα εκτός Ελλάδος

Η υποδοχή του «Κίμωνα» δεν απευθύνεται μόνο στο εσωτερικό ακροατήριο. Απευθύνεται προς κάθε κατεύθυνση και κυρίως προς τη γείτονα. Σε μια περίοδο όπου η θαλάσσια ασφάλεια, οι ισορροπίες αποτροπής και ο ανταγωνισμός δυνατοτήτων είναι συνεχείς, η ένταξη μιας νέας φρεγάτας υψηλών επιδόσεων αποτελεί μετρήσιμη αλλαγή ισχύος.

Ταυτόχρονα, η υποδοχή με έξι μονάδες του Στόλου δείχνει κάτι που το Πολεμικό Ναυτικό θέλει να αναδεικνύει διαχρονικά. Ότι η ισχύς δεν είναι ένα πλοίο. Είναι ο Στόλος ως σύνολο. Είναι η σύνθεση αποστολών, η συνεργασία διαφορετικών τύπων μονάδων και η πειθαρχία στη λειτουργία. Εκεί που το ανθρώπινο δυναμικό κάνει τα πλοία να δουλεύουν ως ενιαίο σώμα.

Η εικόνα με το «Αβέρωφ» και την «Ολυμπιάς» προσθέτει το βάθος. Η Ελλάδα δεν υποδέχεται ένα νέο πλοίο αποκομμένο από την ιστορία του. Το εντάσσει μέσα σε μια αφήγηση συνέχειας. Και δείχνει ότι η τεχνολογική αιχμή δεν έρχεται να ακυρώσει τα σύμβολα αλλά να συνεχίσει την μακρά παράδοση του Πολεμικού Ναυτικού.

Το μεγάλο στοίχημα μετά την τελετή: Ένταξη, εκπαίδευση, υποστήριξη, διαθεσιμότητα

Η τελετή, όσο εντυπωσιακή κι αν είναι, είναι μόνο η αρχή. Το μεγάλο στοίχημα για κάθε νέο πλοίο είναι η καθημερινότητα. Η ένταξη στο επιχειρησιακό πρόγραμμα, η εκπαίδευση του πληρώματος, η πιστοποίηση των διαδικασιών και η τεχνική υποστήριξη.

Ένα πλοίο τέτοιας γενιάς δεν απαιτεί μόνο ναυτοσύνη. Απαιτεί και νέα κουλτούρα τεχνικής υποστήριξης. Επειδή πλέον το πλοίο δεν είναι μόνο μηχανές και μεταλλικές δομές αλλά λογισμικό και ψηφιακές διασυνδέσεις. Διαθέτει αισθητήρες υψηλής τεχνολογίας.

Παράλληλα, η ένταξη μιας τέτοιας μονάδας ανοίγει νέο κεφάλαιο και στις τακτικές. Η συνεργασία με εναέρια μέσα, η αξιοποίηση ελικοπτέρων, η ανταλλαγή δεδομένων με φίλιες μονάδες και κυρίως διακλαδική διαλειτουργικότητα. Είναι ο τρόπος που θα λειτουργεί η νέα φρεγάτα στην πράξη.

Η Ελλάδα καλωσορίζει τη φρεγάτα «Κίμων». Και ο Στόλος την καλωσορίζει με τρόπο που θυμίζει σε όλους ότι το Πολεμικό Ναυτικό δεν είναι απλώς πλοία. Είναι συνέχεια, πειθαρχία, γνώση, τεχνολογία και κυρίως είναι οι άνθρωποι της θάλασσας. Αυτοί που απουσιάζουν για μήνες από τα σπίτια τους και τις οικογένειες τους από την εποχή που κωπηλατούσαν και την εποχή που «ταΐζαν» τις μηχανές με άνθρακα μέχρι σήμερα που καλούνται να χειριστούν το ραντάρ SEA FIRE.

Του Κώστα Σαρικά / onalert.gr