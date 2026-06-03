Belharra: Νέες συμβάσεις της Naval Group με ελληνικές εταιρείες για τις υπερσύγχρονες φρεγάτες

Αυξάνεται σε σημαντικό βαθμό το «αποτύπωμα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στο πρόγραμμα ανάπτυξης για τις φρεγάτες Belharra – γνωστές και ως FDI – με την γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία Naval Group να «δίνει τα χέρια» με ελληνικές εταιρείες.

Ειδικότερα, νέες συμβάσεις σε ελληνικές εταιρείες ανέθεσε η Naval Group για τις υπερσύγχρονες ψηφιακές φρεγάτες Belharra, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στην εφοδιαστική αλυσίδα του γαλλικού ναυπηγικού ομίλου.

Η Naval Group προχώρησε τον Μάιο στην ανάθεση δύο σημαντικών συμβάσεων στις ελληνικές εταιρείες Mevaco και Akmon, οι οποίες αφορούν την κατασκευή έως και τεσσάρων ολοκληρωμένων πακέτων ηλεκτρονικών κονσολών και ερμαρίων η καθεμία για τις φρεγάτες τύπου FDI.

Φωτογραφία Naval Group

Κάθε πακέτο περιλαμβάνει περισσότερες από 50 ηλεκτρονικές κονσόλες και ερμάρια. Οι νέες αναθέσεις αποτελούν συνέχεια της συνεργασίας των δύο ελληνικών εταιρειών με τη Naval Group, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί η παράδοση της πρώτης παραγγελίας που αφορούσε τρία σετ εξοπλισμού.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα συστήματα αυτά έχουν ήδη εγκατασταθεί στις γαλλικές και ελληνικές φρεγάτες Belharra που βρίσκονται σε φάση κατασκευής.

Όπως επισημαίνεται, οι νέες συμβάσεις εντάσσονται στο πρόγραμμα Ελληνικής Βιομηχανικής Συμμετοχής (Hellenic Industrial Participation – HIP) που υλοποιεί η Naval Group στην Ελλάδα και αποτυπώνουν τη στρατηγική της δέσμευση για μακροχρόνια συνεργασία με την εγχώρια αμυντική βιομηχανία.

Παράλληλα, αναδεικνύουν την περαιτέρω ενσωμάτωση εξειδικευμένων ελληνικών επιχειρήσεων στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα της Naval Group, στο πλαίσιο του προγράμματος των φρεγατών FDI που υλοποιείται για το Πολεμικό Ναυτικό.