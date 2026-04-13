Amber alert για γονική αρπαγή παιδιού 6,5 ετών από την Βουλιαγμένη

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την αρπαγή του ανήλικου Ιάσωνα Κάι από τον πατέρα του, με την ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» να αναφέρει ότι η εξαφάνιση σημειώθηκε από την περιοχή της Βουλιαγμένης.

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση από το «Χαμόγελο του Παιδιού» στις 12/04/2026 ο πατέρας του ανηλίκου προέβη σε αρπαγή του Ιάσωνα Κάι Μπογέα Γκέιλ, 6,5 ετών, από την περιοχή της Βουλιαγμένης Αττικής και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas σήμερα, 13/04/2026, κατόπιν εισαγγελικής εντολής καθώς πιθανόν συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του ανήλικου σε κίνδυνο.

Ο ανήλικος Ιάσωνας Κάι (ον.) Μπογέας Γκέιλ (επ.) έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά. Έχει ύψος 1.27μ. και είναι 28 κιλά. Είναι άγνωστο τι φορούσε την ημέρα που εξαφανίστηκε.

Οποιοσδήποτε, οποιαδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.