Aegean: Ξεκινούν ξανά οι πτήσεις προς Μέση Ανατολή από τις 28 Απριλίου

Την επανέναρξη ορισμένων πτήσεων από Ελλάδα και Κύπρο προς Ισραήλ και Σαουδική Αραβία, ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία AEGEAN, η οποία είχε αναστείλει τις πτήσεις προς Μέση Ανατολή, λόγω της κατάστασης με τον πόλεμο στο Ιράν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η AEGEAN, έπειτα από προσεκτική αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης, προχωρά στην επανέναρξη ορισμένων πτήσεων που είχαν ακυρωθεί λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 28 Απριλίου

Οι πτήσεις από το Ηράκλειο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 30 Απριλίου

προς το επανεκκινούν στις 30 Απριλίου Οι πτήσεις από τη Λάρνακα προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

Οι πτήσεις από τη Ρόδο προς το Τελ Αβίβ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

προς το επανεκκινούν στις 21 Μαΐου Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Ριάντ επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

Οι πτήσεις από την Αθήνα προς το Αμάν επανεκκινούν στις 21 Μαΐου

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση, σχετικά με την επανέναρξη πρόσθετων πτήσεων προς άλλους προορισμούς.