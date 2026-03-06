AEGEAN: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Ισραήλ, Ιράκ, Λίβανο, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων προχώρησε η AEGEAN από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα η AEGEAN ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή (06.03.2026) για τη Μέση Ανατολή:

Οι πτήσεις από και προς το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 14ης Μαρτίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 19ης Μαρτίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 20ης Μαρτίου 2026

Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό, το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαρτίου 2026

Στο link μπορείτε να βρείτε αναλυτικό πίνακα με τις επιπλέον πτήσεις που ακυρώθηκαν.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

