Aegean: Ακυρώνονται πτήσεις προς Ισραήλ, Λίβανο, Ιράκ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ λόγω της κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, που προκάλεσε τον θάνατο του θρησκευτικού ηγέτη Αγιατολάχ Χαμενεΐ και οδήγησε σε αντίποινα από την πλευρά της Τεχεράνης.

Σε ανακοίνωσή της τη Δευτέρα (02.03.2026) η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean ενημερώνει για την ακύρωση επιπλέον πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Ισραήλ, του Λιβάνου, του Ιράκ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Σαουδικής Αραβίας.

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι ακυρώνονται έως τις απογευματινές ώρες της 6ης Μαρτίου 2026

και το ακυρώνονται έως τις απογευματινές ώρες της 6ης Μαρτίου 2026 Οι πτήσεις από και προς τη Τζέντα και το Ριάντ ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου 2026

και το ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου 2026 Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026

ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026 Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026

ακυρώνονται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026 Οι πτήσεις προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 10ης Μαρτίου 2026

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται αναμένεται να λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η Aegean ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Άμπου Ντάμπι, το Ντουμπάι και επιπλέον το Ριάντ και τη Τζέντα για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 16 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων.

Η τροποποίηση θα είναι εφικτή είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση.

«Η Aegean αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση», αναγράφεται στην ανακοίνωση.