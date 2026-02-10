8 συλλήψεις για συμπλοκή με 3 σοβαρά τραυματίες στα Κάτω Πατήσια

Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση συμπλοκής μεταξύ 26 ατόμων στα Κάτω Πατήσια με σοβαρό τραυματισμό τριών νεαρών. Το περιστατικό συνέβη απογευματινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου 2025.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, για την ομαδική συμπλοκή στα Κάτω Πατήσια με τρεις τραυματίες, συνελήφθησαν οκτώ άτομα.

Επιπλέον, από έρευνες στα σπίτια των συλληφθέντων βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και μεθαμφεταμίνης, πιστόλι-ρέπλικα, 6 μαχαίρια, σιδερογροθιά και διαρρηκτικά εργαλεία.

Οι οκτώ συλλήψεις έγιναν πρωινές ώρες της 9ης Ιανουαρίου.

Πρόκειται για άτομα, ηλικίας από 16 έως και 24 ετών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για «συμπλοκή, απόπειρα ανθρωποκτονίας, απλή σωματική βλάβη και παραβάσεις των νόμων περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί φωτοβολίδων και περί όπλων».

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 20 άτομα.

Ειδικότερα, απογευματινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου 2025, δύο ομάδες νεαρών αποτελούμενες από 16 και 10 άτομα αντίστοιχα, συνεπλάκησαν με αφορμή προσωπικές διαφορές και επεισόδιο προ δύο ημερών μεταξύ δύο μελών τους, ενός 19χρονου και ενός 16χρονου.

Η αιματηρή συμπλοκή

Κατά τη συμπλοκή μεταξύ των δύο αντίπαλων ομάδων ατόμων, 18χρονος συλληφθείς τραυμάτισε σοβαρά στην κοιλιακή χώρα με τη χρήση μαχαιριού τύπου «karambit» τον 19χρονο και έναν άλλο 18χρονο ενώ ο 16χρονος τραυμάτισε σοβαρά με τη χρήση μαχαιριού 21χρονο στην κοιλιακή χώρα με αποτέλεσμα την διακομιδή των τραυματιών σε νοσοκομείο.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, μετά από ενδελεχή προανάκριση, ταυτοποίησαν τους νεαρούς δράστες.

Μετά από έρευνες στα σπίτια των κατηγορουμένων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

πιστόλι-ρέπλικα με 3 φυσίγγια,

97 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

52 γραμμ. κοκαΐνης,

51 γραμμ. μεθαμφεταμίνης,

6 μαχαίρια,

2 τρίφτες κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

5.105 ευρώ,

κροτίδα,

σιδερογροθιά,

πλήθος διαρρηκτικών εργαλείων καθώς και

9 κινητά τηλέφωνα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.