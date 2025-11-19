75χρονος αυτοκτόνησε σε χωριό στην Αχαΐα – Κρεμάστηκε από δέντρο και άφησε σημείωμα

Σοκ έχει προκαλέσει στην μικρή κοινωνία χωριού της Αιγιάλειας στην Αχαΐα, η αυτοκτονία 75χρονου άνδρα, ο οποίος βρέθηκε κρεμασμένος σε ένα δέντρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 για την αυτοκτονία, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης (18/11/25) σε χωριό στην Αχαΐα, όταν ο άνδρας βρέθηκε σε κτήμα, από γνωστούς του, κρεμασμένος από ένα ελαιόδεντρο, με σχοινί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις του αστυνομικού τμήματος Αιγιάλειας που βρήκαν σημείωμα που είχε γράψει ο ίδιος όπου ανέφερε τους λόγους για τους οποίους δεν ήθελε πλέον να ζει.