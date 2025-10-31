48ωρη απεργία ταξί στις 5 και 6 Νοεμβρίου – Τα αιτήματα του ΣΑΤΑ

Σε 48ωρη απεργία προχωρούν ξανά τα ταξί την επόμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα στις 5 και στις 6 Νοεμβρίου 2025. Οι οδηγοί ζητούν την ελεύθερη διέλευση στις λεωφορειολωρίδες, αλλαγές στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και «άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών ταξί και μεταφορά της υποχρέωσης για το 2035.

Το ΣΑΤΑ καλεί τους οδηγούς των ταξί να προχωρήσουν στην απεργία που θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της 5ης Νοεμβρίου και θα τελειώσει στις 06:00 της επόμενης ημέρας. Ταυτόχρονα ζητά «μαζικό ξεσηκωμό» όπως αναφέρει στην ανακοίνωση ώστε να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Την Τετάρτη αναμένεται να γίνει και συγκέντρωση στις 10 π.μ. στη συμβολή των οδών Σπ. Πάτση και λεωφόρο Αθηνών.

«Η κυβέρνηση του Κ. Μητσοτάκη, υπό την πολιτική ευθύνη του υπουργού Μεταφορών κ. Κυρανάκη και της υπουργού Τουρισμού κας Κεφαλογιάννη, εφαρμόζει πολιτικές οι οποίες πλήττουν βαρύτατα τον κλάδο των ταξί, βασικό πυλώνα της αστικής και τουριστικής μετακίνησης στη χώρα μας» σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση το ΣΑΤΑ.

«Οι εν λόγω πολιτικές όχι μόνο αγνοούν τις επαγγελματικές ανάγκες και τα δίκαια αιτήματα των ιδιοκτητών και οδηγών ταξί, αλλά εξυπηρετούν λογικές που οδηγούν σε αποδιοργάνωση της αγοράς, υπονόμευση της βιωσιμότητας των επαγγελματιών και υποβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επισκέπτες. Η υποτιθέμενη ανάπτυξη του τουριστικού τομέα δεν μπορεί να στηριχθεί σε μέτρα που περιθωριοποιούν και αποδυναμώνουν τον κλάδο των ταξί», αναφέρουν ακόμα.

Το ΣΑΤΑ καλεί «τους συναδέλφους σε γενικό ξεσηκωμό, με τη 48ωρη απεργία ως πρώτο σταθμό αγώνα σε όλη την Ελλάδα. Η διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας δεν περιμένει. Ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι, θα ανατρέψουμε τα σχέδια που μας θέλουν υποταγμένους και σιωπηλούς. Αυτή είναι η ώρα μας. Ή μαζί σηκωνόμαστε ή όλοι μαζί θα πέσουμε».

«Ομοσπονδία και κυβέρνηση έχουν επιλέξει να παριστάνουν τους νεκροζώντανους, υιοθετώντας μια σιωπή που προδίδει κάθε έννοια δικαίου και αγώνα για τον κλάδο μας» αναφέρει ακόμα το συνδικάτο προσθέτοντας ότι «εξακολουθούμε να ζητούμε τον ουσιαστικό διάλογο με την κυβέρνηση και την υιοθέτηση μέτρων που θα εξασφαλίζουν αξιοπρέπεια, βιωσιμότητα και ανάπτυξη για τους οδηγούς ταξί. Η συνέχιση της αδιάφορης πολιτικής όμως, δεν είναι αποδεκτή και θα συναντήσει την οργανωμένη απάντηση του κλάδου».

Τα βασικά αιτήματα των οδηγών ταξί

Ηλεκτροκίνηση: Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035.

Άμεση απόφαση παράτασης της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμιγώς ηλεκτρικών Ε.Δ.Χ. Ταξί από 1-1-2026. Η υποχρέωση αυτή να μετατεθεί οριζόντια για το 2035. Κοινή Υπουργική Απόφαση Κυρανάκη – Κεφαλογιάννη: Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564).

Άμεση απόσυρση της ΚΥΑ 134328/20-8-2025 (ΦΕΚ ΄Β 4564). Φορολογικό: Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ

Δίκαιη φορολόγηση με βάση τα βιβλία και στοιχεία (Κ.Β.Σ.) – Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ Λεωφορειολωρίδες: Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς

Ελεύθερη διέλευση των έμφορτων Ε.Δ.Χ. Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας χωρίς διαχωρισμούς Πειρατεία – Υποκλοπή Μεταφορικού Έργου – Πολυεθνικές:

– Υπεράσπιση του ν.4530/2018 που διαχωρίζει το μεταφορικό έργο των ΕΔΧ Ταξί σε σύγκριση με τα ενοικιαζόμενα Ε.Ι.Χ. με οδηγό και διόρθωση του όπου απαιτείται

– Σωστή εφαρμογή της ψηφιακής πλατφόρμας για τις συμβάσεις των Ε.Ι.Χ. και δημιουργία μητρώου για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό.

– Η ελάχιστη χρέωση για την χρήση των ενοικιαζόμενων Ε.Ι.Χ. με οδηγό να διαμορφωθεί στα 150 ευρώ για όλη την χώρα και η ελάχιστη μίσθωση να είναι τρεις ώρες για όλη την ελληνική επικράτεια».