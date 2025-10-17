38 κιλά κοκαΐνη σε κοντέινερ με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά – Εικόνες από το παράνομο φορτίο

«Διάνα» έκαναν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Μετά από έρευνα εντόπισαν και κατάσχεσαν περισσότερα από 38 κιλά κοκαΐνη, που βρέθηκαν μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες στο λιμάνι του Πειραιά.

Το συγκεκριμένο κοντέινερ που έφτασε στο λιμάνι του Πειραιά με πλοίο από χώρα του εξωτερικού, ήταν γεμάτο με 1.080 χαρτοκιβώτια με μπανάνες, μέσα στα οποία ήταν κρυμμένα 38,2 κιλά κοκαΐνη.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και έπειτα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling και riskanalysis), αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, σε συνεργασία με το Τμήμα Ναρκωτικών της Γ’ Τελωνειακής Διεύθυνσης Πειραιά και το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών και Όπλων του Σ.Δ.Ο.Ε., εντόπισαν 33 αυτοσχέδιες συσκευασίες, που περιείχαν κοκαΐνη συνολικού μικτού βάρους 38 κιλών και 200 γραμμαρίων, οι οποίες είχαν επιμελώς τοποθετηθεί μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο, μεταξύ του ψυκτικού μηχανισμού και του εσωτερικού τοιχώματος.

Σημειώνεται ότι, το προσδοκώμενο όφελος από την πώληση της ποσότητας κοκαΐνης που κατασχέθηκε, εκτιμάται ότι θα προσέγγιζε το 1.000.000 ευρώ.