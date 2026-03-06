315 Έλληνες επαναπατρίστηκαν την Πέμπτη από τη Μέση Ανατολή με ειδικές πτήσεις, C-130 και οδικώς

Σε εξέλιξη οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού των Ελλήνων που είχαν εγκλωβιστεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν. Μέχρι στιγμής έχουν επιστρέψει με ασφάλεια στην χώρα μας 315 Έλληνες, είτε οδικώς είτε με ειδικές πτήσεις.

Την Πέμπτη (05.04.2026) και με οδηγίες του ελληνικού ΥΠΕΞ αλλά και των ελληνικών πρεσβειών στις χώρες της Μέσης Ανατολής, επέστρεψαν στην Ελλάδα 91 πολίτες από το Άμπου Ντάμπι, 101 από το Ντουμπάι, 113 από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και 10 από τα Ιεροσόλυμα. Οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών:

91 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Άμπου Ντάμπι, με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας , με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το με , με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι. 101 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι , με ειδική πτήση της Aegean Airlines, με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι.

πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, έφτασαν στην Αθήνα από το , με με επιμέλεια της Πρεσβείας μας στο Αμπού Ντάμπι. 10 Έλληνες πολίτες έφθασαν οδικώς από την Ιερουσαλήμ στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα.

πολίτες έφθασαν από την στη διάβαση της πόλης Τάμπα της Αιγύπτου, συνοδεία του Γενικού Προξένου στα Ιεροσόλυμα. 113 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους, από τη Sarjah των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, μεταφέρθηκαν στην Αθήνα με πτήση της Air Arabia.

Το υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε για ακόμη μία φορά τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης και τα στοιχεία επικοινωνίας των πρεσβειών σε Ιράν και Μέση Ανατολή τα οποία μπορείτε να τα βρείτε εδώ.