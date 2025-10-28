28η Οκτωβρίου 2025: Live η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη στις 11:00 κορυφώνονται οι εορτασμοί για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940. Στην παρέλαση, που διεξάγεται στην παραλιακή λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, θα έχει το «άρωμα» της νέας εποχής στην οποία εισέρχονται οι Ένοπλες Δυνάμεις. Μεταξύ άλλων, drones, εξελιγμένα συστήματα anti-drones «Κένταυρος» αλλά και όπλα Τεχνητής Νοημοσύνης αναμένεται να τραβήξουν τα βλέμματα του κοινού. Επίσης, την παράσταση αναμένεται να κλέψουν τα άρματα μάχης Leopard, εξοπλισμένα με ειδικά αντιαρματικά «κλουβιά» και βέβαια το F-16 της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων «Ζευς».