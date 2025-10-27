28η Οκτωβρίου: Υψώθηκε και φέτος η τεράστια ελληνική σημαία στο λιμάνι της Χίου

Στο λιμάνι της Χίου κυματίζει και φέτος μια τεράστια ελληνική σημαία ενόψει της αυριανής εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

Η έπαρση της σημαίας πραγματοποιήθηκε στο λιμάνι της Χίου στις 12:00 το μεσημέρι της Δευτέρας (27.10.25), παρουσία πλήθους κόσμου και εκπροσώπων των τοπικών Αρχών.

Η σημαία έχει εμβαδόν 150 τετραγωνικά μέτρα και διαστάσεις 10×15 μέτρα.

«Η σημαία μας είναι το σύμβολο του έθνους μας. Με τη σημαία μας και για τη σημαία μας έγιναν όλοι οι αγώνες του έθνους μας για την απελευθέρωση. Τη σημαία τιμούμε και σεβόμαστε όπως της αρμόζει και ευχόμενοι να είμαστε πάντοτε ελεύθεροι και χωρίς να χρειαστεί να την υπερασπιστούμε. Ακόμα κι αν χρειαστεί, όμως, είμαστε βέβαιοι ότι θα την υπερασπιστούμε με τον δέοντα τρόπο», δήλωσε στην εκπομπή «Περίμετρος» ο θεολόγος και μουσικός του 3ου Γυμνασίου Χίου, Κωνσταντίνος Γανιάρης.