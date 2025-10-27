28η Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν μετρό, τραμ, τρόλεϊ και λεωφορεία – Κλειστός ο σταθμός «Σύνταγμα» το πρωί της Τρίτης

Σε ισχύ αναμένεται να τεθούν αύριο Τρίτη (28.10.2025) οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ με εντολή της ΕΛΑΣ, λόγω της διεξαγωγής των παρελάσεων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Λόγω των μαθητικών παρελάσεων που θα διεξαχθούν αύριο λόγω της φετινής 28ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από το πρωί για Μετρό και Τραμ. Παράλληλα, όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θα κινούνται με πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν σε όλους τους Δήμους του Νομού Αττικής με σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, ανάλογα με τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες και μέχρι το πέρας των εκδηλώσεων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Στον Δήμο Αθηναίων από τις 09:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της παρέλασης η κυκλοφορία των οχημάτων, θα διακοπεί ως εξής:

Λεωφ. Βασ. Αμαλίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λεωφ. Βασ. Κων/νου και της οδού Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Λεωφ. Συγγρού, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αθ. Διάκου και Διονυσίου Αρεοπαγίτου.

Αθ. Διάκου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Παράλληλα, από τις 6:00 το πρωί και μέχρι το πέρας της δοξολογίας στον Καθεδρικό Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών η κυκλοφορία των οχημάτων θα διακοπεί στην οδό Μητροπόλεως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής μέχρι την πρώτη παράλληλη οδό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ:

Ο σταθμός του μετρό « Σύνταγμα » θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση.

» θα κλείσει στις 08:00 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Η γραμμή 6 του τραμ « Πικροδάφνη-Σύνταγμα » θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση « ΦΙΞ » από τις 08:0.

του τραμ « » θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση « » από τις 08:0. Η γραμμή 7 του τραμ «Ασκληπιείο Βούλας-Αγία Τριάδα Πειραιά» θα έχει προσωρινό τερματικό σταθμό τη στάση «ΣΕΦ» από τις 09:00.

Η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον Πειραιά

Στον Δήμο Πειραιά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν από τις 09:00 το πρωί μέχρι τις 14:00 το μεσημέρι στους εξής δρόμους:

34ου Πεζικού Συντάγματος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Ελ. Βενιζέλου.

Ηρώων Πολυτεχνείου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 2ας Μεραρχίας.

Βασ. Γεωργίου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Εθν. Αντιστάσεως και Γρ. Λαμπράκη.

Η ελληνική αστυνομία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων για την αποτροπή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν την κίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες και να ακολουθήσουν τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.