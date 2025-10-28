28η Οκτωβρίου: Περηφάνια στο Αγρίνιο για τον τυφλό σημαιοφόρο – Παιδιά παρέλασαν στο πλευρό των 2 μαθητών στην Αργιθέα

Η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου, γιορτάστηκε με λαμπρότητα σε κάθε άκρη της Ελλάδας με τους μικρούς μαθητές να κλέβουν την παράσταση στις παρελάσεις.

Στιγμές υπερηφάνειας χάρισε ο τυφλός σημαιοφόρος στη Γαβαλού του δήμου Αγρινίου που παρήλασε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, σήμερα στην μαθητική παρέλαση για τα 85 χρόνια από την επέτειο του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου του 1940, το Ημερήσιο Γυμνάσιο Γαβαλούς είχε την τιμή και την χαρά να έχει ως σημαιοφόρο το μαθητή της Γ΄ τάξης Ιωάννη Παπαθανασίου ο οποίος έχει ολική απώλεια όρασης.

Παιδιά από άλλο σχολείο στο πλευρό των δύο μαθητών στην Αργιθέα

Στο Ανθηρό Αργιθέας, που στο σχολείο φοιτούν μονάχα δύο μαθητές, παιδιά από ιδιωτικό σχολείο επέλεξαν να παρελάσουν στο πλάι τους σε μία κίνηση ισχυρού συμβολισμού.

Την συγκεκριμένη παρέλαση, επέλεξε να παρακολουθήσει και ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας ο οποίος, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στον προβληματισμό του ότι του χρόνου το σχολείο μπορεί να μην έχει παιδιά. «Σήμερα ήμουν στην παρέλαση στο ανθηρό Αργιθέας. Ήταν δύο παιδάκια της έκτης δημοτικού. Άρα του χρόνου δεν θα έχει παρέλαση», είπε χαρακτηριστικά.



Στη Γαύδο, για πρώτη χρονιά φέτος δεν υπήρχαν μαθητές να παρελάσουν με τους κατοίκους να υψώνουν οι ίδιοι την ελληνική σημαία, ενώ συγκίνηση προκάλεσε και η πρώτη παρέλαση της μικρής Αλεξίας στις Θεσπιές, μετά τον τραυματισμό της από αδέσποτη σφαίρα.