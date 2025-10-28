28η Οκτωβρίου: Η απογείωση των Mirage από την Τανάγρα, οι σχηματισμοί των Rafale στον ουρανό της Θεσσαλονίκης

Έκλεψε την παράσταση η απογείωση των εμβληματικών μαχητικών Mirage αλλά και των Rafale από την 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα.

Τα μαχητικά Mirage με εξαιρετικές επιδόσεις σε αποστολές αναχαίτησης και κρούσεις, αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνική αεράμυνας για δεκαετίες.

Τα μαχητικά Mirage κατευθύνθηκαν προς τη Θεσσαλονίκη όπου θα διασχίζουν τον ουρανό της πρωτεύουσας της Μακεδονίας συμμετέχοντας στην μεγάλη παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Πρόκειται για μια τετράδα υπερσύγχρονων μαχητικών Mirage της Πολεμικής Αεροπορίας.

Τέσσερα πολεμικά αεροσκάφη Rafal πέταξαν με σχηματισμούς στον ουρανό της συμπρωτεύουσας προσφέροντας ένα εκπληκτικό θέμα, ταυτόχρονα με συγκίνηση και υπερηφάνεια.

Πρόκειται για τα πιο προηγμένα αεροσκάφη της Πολεμικής μας αεροπορίας.