28η Οκτωβρίου: Βίντεο από το άγνωστο Άουσβιτς της Ελλάδας όπου χιλιάδες αιχμάλωτοι έσκαβαν τα βουνά με τα χέρια τους

Στις κορυφές των βουνών της Φθιώτιδας και πιο συγκεκριμένα στον παλαιό Σιδηροδρομικό Σταθμό Καρυών κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχε στηθεί το ελληνικό Άουσβιτς. Παρακολουθήστε βίντεο που συγκινεί και αποκαλύπτει άγνωστα στοιχεία από την Κατοχή.

Εκεί στην ορεινή Φθιώτιδα, στο ελληνικό Άουσβιτς, οι γερμανικές δυνάμεις Κατοχής είχαν συγκεντρώσει αιχμαλώτους πολέμου, κυρίως Εβραίους από τη Θεσσαλονίκη, σε υψόμετρο 500 μέτρων, και τους ανάγκαζαν να σκάβουν τα βουνά για έργα στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Οι συνθήκες διαβίωσης ήταν κυριολεκτικά φρικτές, και σχεδόν όλοι όσοι έζησαν αυτή την κόλαση έχασαν τη ζωή τους εκεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Γερμανοί τους ανάγκαζαν να σκάβουν ακόμα και με τα χέρια ή τα κουτάλια τους.

Όσοι ελάχιστοι κατάφεραν να επιβιώσουν, αργότερα μεταφέρθηκαν στο Άουσβιτς, στην τότε κατεχόμενη Πολωνία.

Δείτε το βίντεο του Up Stories και ανακαλύψτε την άγνωστη ιστορία του «Ελληνικού Άουσβιτς» στα βουνά της Φθιώτιδας.