25η Μαρτίου 2026: Live η δοξολογία στη Μητρόπολη και η στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα

Σε κλίμα συγκίνησης και περηφάνειας και με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Σύνταγμα, κορυφώνονται οι εορτασμοί σήμερα (25.03.2026) για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Το παρών, στο κέντρο της Αθήνας δίνουν τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όσο και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Οικογένειες και φίλοι θα βρεθούν επίσης στο Σύνταγμα για να παρακολουθήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας να παρελαύνουν για την πατρίδα μας. Όσοι βρεθούν στο κέντρο της Αθήνας, θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν άρματα, εκτοξευτές πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη και ελικόπτερα. Σε ισχύ είναι ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενώ τροποποιήσεις υπάρχουν και στα δρομολόγια των τραμ και του Μετρό.

