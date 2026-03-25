25η Μαρτίου στη Ρόδο: Μαθήτρια ετών 82 παρέλασε περήφανα μπροστά σε χιλιάδες κόσμου

Η περηφάνεια για την πατρίδα και η δίψα για μάθηση δεν σβήνουν όσο και να περνούν τα χρόνια. Η κυρία Σοφία, από τη Ρόδο, μαθήτρια πρώτης Λυκείου, συμμετείχε στην παρέλαση σήμερα, στην Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου μαζί με εκατοντάδες μαθητές από όλα τα σχολεία του νησιού και καταχειροκροτήθηκε.

Η κυρία Σοφία μαθητεύει στο Εσπερινό ΕΠΑΛ της Ρόδου και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ – ΜΠΕ, όταν ο διευθυντής του σχολείου της έκανε πρόταση να συμμετάσχει στην παρέλαση, ένιωσε μόνο συγκίνηση.

«Νιώθω μεγάλη τιμή που λαμβάνω μέρος ως μαθήτρια σε αυτή την παρέλαση. Ευχαριστώ τον διευθυντή του σχολείου που μου πρότεινε να παρελάσω σε αυτή την ηλικία. Δεν σας κρύβω ότι είμαι πολύ συγκινημένη λόγω της ημέρας και εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και ηρεμία. Ειρήνη και τίποτε άλλο. Ειδικά αυτές τις μέρες που βιώνουμε πολέμους», είπε συγκεκριμένα.

Με τη σειρά του, ο διευθυντής του σχολείου κος Νίκος Οικονόμος, εξέφρασε κι ο ίδιος την περηφάνια του αλλά και τη συγκίνησή του, επειδή το σχολείο του, που αποτελείται από ενήλικες μαθητές, μπόρεσε για πρώτη φορά ίσως μετά από πολλά χρόνια, να πάρει μέρος συντεταγμένα στην παρέλαση για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου.

«Προσωπικά είναι η τελευταία φορά που συνοδεύω το σχολείο μου, καθώς σε ελάχιστους μήνες συνταξιοδοτούμαι. Ευχαριστώ τους μικρούς και μεγάλους μαθητές μου που παίρνουν μέρος σε αυτή την παρέλαση για να εκπροσωπήσουν το σχολείο μας. Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά όλους τους μαθητές που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια και οι οποίοι ξεπερνούν τις 8.000 περίπου σε όλα τα σχολεία και να εκφράσω τον θαυμασμό μου για την κυρία Σοφία, που σήμερα, στα 82 της χρόνια παίρνει μέρος στην σπουδαία αυτή παρέλαση της Εθνικής μας Επετείου της 25ης Μαρτίου» ανέφερε συγκεκριμένα.

Στις εορταστικές εκδηλώσεις που έγιναν στη Ρόδο, την κυβέρνηση εκπροσώπησε η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και τη βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς.