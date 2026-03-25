25η Μαρτίου: Η έπαρση της ελληνικής σημαίας και τα τανκς στη Φιλελλήνων πριν την εθνική παρέλαση

Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 έχουν ξεκινήσει από πολύ νωρίς το πρωί. Μετά από την ρίψη των 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού στις 06:21 και την εκτέλεση Εωθινού από τμήματα μουσικής των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, σειρά είχε η έπαρση της ελληνικής σημαίας στον βράχο της Ακρόπολης.

Η επίσημη έπαρση της εθνικής σημαίας για την 25η Μαρτίου έγινε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης στις 08:00 με τον μουντό καιρό να φέρνει δυσκολίες αλλά να συνδράμει και στη συγκίνηση της στιγμής με την Ελληνική σημαία να ανεμίζει στο ψηλότερο σημείο της.

Ακόμα, τα τανκς κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας και μέσω της Φιλελλήνων θα πάνε να πάρουν τη θέση τους για την εθνική παρέλαση που ξεκινάει στις 11:00 το πρωί.

Στις 10:00, θα πραγματοποιηθεί δοξολογία στον Καθεδρικό (Μητροπολιτικό) Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Αθηνών, Προεξάρχοντος του Μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου Β’ ενώ θα ακολουθήσει στις 10:01, ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Στις 10:55 το πρωί, θα γίνει κατάθεση στεφάνου στο Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας ενώ στις 11:00, ξεκινά η παρέλαση τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, μπροστά από το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη, ενώπιον του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Τέλος, στις 18:41, θα πραγματοποιηθεί η επίσημη υποστολή της Εθνικής Σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και ταυτόχρονα πάλι ρίψη 21 χαιρετιστήριων βολών από το πυροβολείο του Λυκαβηττού.

Επιπλέον, σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται οι εξής εκδηλώσεις: