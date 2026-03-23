22 συλλήψεις για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ – Χειροπέδες σε γνωστό μοντέλο, influencers και παίκτες ριάλιτι

Μεγάλη επιχείρηση του ελληνικού FBI βρίσκεται σε εξέλιξη από το πρωί της Δευτέρας (23.3.26) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για απάτες σε βάρος του ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η επιχείρηση της ΔΑΟΕ σε περιοχές της Αττικής πραγματοποιείται για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε απάτες εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και φοροδιαφυγή περίπου 11 εκατομμυρίων ευρώ μέσω εικονικών εταιρειών και τιμολογιών.

Μέχρι στιγμής, έχουν πραγματοποιηθεί 22 συλλήψεις λογιστών, επιχειρηματιών και «αχυρανθρώπων».

Συνολικά κατηγορούνται 40 άτομα ανάμεσα τους δύο μοντέλα και ένας TikToker.

Οι έρευνες συνεχίζονται.