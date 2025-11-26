20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του, 2 και 4 ετών μαζί με τον σύντροφό του – Βιντεοσκοπούσαν την φρίκη

Την απόλυτη φρίκη βίωναν δύο παιδιά ηλικίας 2 και 4 ετών από τον 20χρονο θείο τους και τον 40χρονο σύντροφό του στην Αθήνα. Οι δύο άνδρες ασελγούσαν στα παιδιά.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε σε περιοχή της Αθήνας με τον 20χρονο από τη Ρουμανία και έναν 40χρονο από την Αλβανίανα να συλλαμβάνονται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των παιδιών. Το σκηνικό της φρίκης γινόταν όταν η μητέρα – αδερφή του ενός δράστη και παντρεμένη με Έλληνα – τους εμπιστευόταν τα παιδιά της.

Ο θείος κρίθηκε από ανακριτή και εισαγγελέα προφυλακιστέος, ενώ αύριο (27.11.2025) αναμένεται να απολογηθεί ο 40χρονος που αρνείται τις κατηγορίες.

Ολα άρχισαν όταν η μητέρα των δύο παιδιών είδε τον μεγάλο της γιο να κάνει κάποιες περίεργες κινήσεις. Οταν τον ρώτησε το παιδί απάντησε «τις έκανα με τον θείο». Αμέσως η μητέρα σε κατάσταση σοκ κατήγγειλε το περιστατικό στις Αρχές με τους δύο άνδρες να συλλαμβάνονται κατηγορούμενοι για γενετήσιες πράξεις σε βάρος των ανηλίκων.

Η μητέρα άφηνε τον αδερφό της να παίρνει τα παιδιά της στο σπότι του. Εκεί μαζί με τον 40χρονου εραστή του από την Αλβανία, τα υποχρέωναν να κάνουν άσεμνες πράξεις. Οι πληροφορίες από την αστυνομία αναφέρουν ότι τα παιδιά δεν έχουν υποστεί βιασμό.

Οι δυο άνδρες μάλιστα κατέγραφαν σε βίντεο τις αποτρόπαιες πράξεις τους, ενώ στα κινητά τους τηλέφωνα βρέθηκε και πορνογραφικό υλικό.

Η μητέρα είχε αποκτήσει τα παιδιά με έναν Ελληνα με τον οποίο όμως δεν έμεναν μαζί.