14χρονη τραυματίστηκε ενώ έλεγε τα κάλαντα – Την εντόπισε τυχαία νοσηλεύτρια του Παίδων

Ατύχημα έστειλε μία ανήλικη στο νοσοκομείο ενώ έλεγε τα κάλαντα την παραμονή των Χριστουγέννων.

Αν και αρχικά αναφέρθηκε από τον Μιχάλη Γιαννάκο, ότι το κορίτσι ενδεχομένως να έπεσε θύμα τροχαίου και εγκατάλειψης, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι, όταν συνήλθε στο νοσοκομείο, μίλησε σε γιατρούς και αστυνομικούς και τους περιέγραψε το τι ακριβώς συνέβη.

Η ανήλικη όπως είπε, πήγε να ανέβει πάνω σε ένα πατίνι, το οποίο ήταν ενεργοποιημένο και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε σχετικά με τις εξελίξεις στην υγεία της ανήλικης αλλά και το πώς συνέβη το περιστατικό:

«Το κορίτσι θυμήθηκε και περιέγραψε το συμβάν του τραυματισμού της.

Είπε ότι βρήκε ένα πατίνι ενεργοποιημένο σε πεζοδρόμιο, το πήρε και από αυτό έπεσε και προκλήθηκε ο τραυματισμός της.

Επίσης το ΕΚΑΒ στην διακομιδή έχει την ίδια αιτία τραυματισμού.

Το κορίτσι ευτυχώς είναι καλά, σημαντική η βοήθεια που προσέφερε η νοσηλεύτρια.

Όμως και εδώ προκύπτει ζήτημα με την ασφάλεια στην οδήγηση πατινιών που αναπτύσσουν μεγάλη ταχύτητα χωρίς καμία προστασία».

«Σήμερα ξημερώματα το πρωί νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του Παίδων “Αγίας Σοφίας” πήγαινε για δουλειά στο νοσοκομείο. Στο δρόμο βρήκε αναίσθητο πεσμένο ένα 14χρονο κορίτσι που βγήκε να πει τα κάλαντα. Αναίσθητη και τραυματισμένη στο κεφάλι», όπως περιγράφει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλης Γιαννάκος.

Η νοσηλεύτρια προσέφερε στο παιδί τις πρώτες βοήθειες και ειδοποίησε το ΕΚΑΒ που την μετέφερε στο Παίδων Αγίας Σοφίας. «Το προσωπικό του νοσοκομείου έπεσε καταπάνω της και αντιμετώπισαν τα τραύματα. Φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία και στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια», προσθέτει ο κ. Γιαννάκος.

«Είναι τυχερό το κορίτσι που πέρασε από το σημείο η νοσηλεύτρια. Μπράβο στη νοσηλεύτρια. Πιθανότατα έχουμε να κάνουμε με τραυματισμό από ασυνείδητο οδηγό. Θα πρέπει να τον βρει η αστυνομία και να τιμωρηθεί παραδειγματικά», είχε πει νωρίτερα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Πηγή: Iatropedia.gr