Ώρα της Γης: Η στιγμή που το Παναθηναϊκό Στάδιο βυθίστηκε στο σκοτάδι – Παιδιά σχημάτισαν με φαναράκια το «60»

Εντυπωσιακές εικόνες από το βράδυ του Σαββάτου (29.03.2026) έρχονται στη δημοσιότητα από διάφορα σημεία στην Αθήνα, όπου εμβληματικά μνημεία βυθίστηκαν στο σκοτάδι στο πλαίσιο της «Ώρας της Γης 2026», μιας πρωτοβουλίας του WWF.

Περαστικοί και τουρίστες απόλαυσαν σε απόλυτο σκοτάδι τόσο την Ακρόπολη όσο και το Παναθηναϊκό Στάδιο, με αφορμή την «Ώρα της Γης», την πασίγνωστη και παγκόσμια πρωτοβουλία για την προστασία του περιβάλλοντος.

Δευτερόλεπτα μετά τις 20:30, μόλις ξεκίνησε η σταδιακή συσκότιση, στον χώρο του Καλλιμάρμαρου άρχισαν να ηχούν παιδικές φωνές ενθουσιασμού.

Αμέσως μετά, με άρτιο συντονισμό, άρχισαν να ανάβουν στη σειρά φαναράκια και φακοί από 150 παιδιά του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, σχηματίζοντας το σύμβολο «60» -για τα 60 λεπτά που διαρκεί η συσκότιση.

Στο βάθος, η σκοτεινή, πλέον, η Ακρόπολη συμπλήρωσε το κάδρο, προσφέροντας μια διαφορετική άποψη της πόλης, όπου η απουσία φωτός υπογράμμιζε την ανάγκη του πλανήτη μας.

20 Χρόνια «Ώρα της Γης»: Από το Σίδνεϊ στην Αθήνα

Φέτος η εκστρατεία του WWF γιορτάζει μια εμβληματική επέτειο: 20 χρόνια από τότε που η «Ώρα της Γης» ξεκίνησε ως μια τοπική πρωτοβουλία στο Σίδνεϊ (2007) για να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο συμμετοχικό κίνημα για το περιβάλλον παγκοσμίως. Για δύο δεκαετίες, εκατομμύρια πολίτες σε περισσότερες από 80 χώρες ενώνονται για 60 λεπτά, θυμίζοντας πως η φύση και το κλίμα είναι αλληλένδετα συστήματα που υποστηρίζουν τη ζωή μας.

Η συμβολική αυτή κίνηση έρχεται σε μια στιγμή που τα δεδομένα προκαλούν ανησυχία. Σύμφωνα με την έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης 2024» του WWF, οι πληθυσμοί της άγριας ζωής έχουν καταγράψει κατακόρυφη μείωση 73% παγκοσμίως, ενώ η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας απειλούν την πρόσβασή μας σε καθαρό αέρα, νερό και τρόφιμα.

Στα 20 χρόνια που. μεσολάβησαν, η «Ώρα της Γης» δεν έμεινε μόνο στον συμβολισμό, αλλά πέτυχε απτά αποτελέσματα. Ενδεικτικά, το 2012 επετεύχθη η δημιουργία θαλάσσιας προστατευόμενης περιοχής 3,4 εκατ. εκταρίων στην Αργεντινή, ενώ το 2014 θεσπίστηκε νόμος για την απαγόρευση της πλαστικής σακούλας στη νησιά Γκαλαπάγκος. Ακολούθησε το 2018 ο χαρακτηρισμός 5 εκατ. τετραγωνικών χιλιομέτρων στη Γαλλική Πολυνησία ως προστατευόμενη ζώνη και το 2024 επεκτάθηκε η οικονομική ενίσχυση του προγράμματος προστασίας των δελφινιών στον ποταμό Μεκόνγκ.

«Οι επιλογές που κάνουμε σήμερα θα διαμορφώσουν τον κόσμο του αύριο, και η ‘Ώρα της Γης’ μας υπενθυμίζει τη δύναμη της συλλογικής δράσης που μπορεί να φέρει την αλλαγή που ο πλανήτης μας χρειάζεται» αναφέρει στην ανακοίνωσή της η οργάνωση WWF.