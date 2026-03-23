Ώρα μηδέν για τη μεγάλη δίκη των Τεμπών – Όλα τα βλέμματα στο Γαιόπολις – Δείτε live όλες τις εξελίξεις

Έπειτα από 3 χρόνια έφτασε επιτέλους η ώρα της δίκης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών ξεκινά στη Λάρισα, με τους 36 κατηγορούμενους να βρίσκονται απέναντι στους συγγενείς των 57 θυμάτων και τους επιζώντες. Το ενδιαφέρον όλης της Ελλάδας στρέφεται στο ειδικά διαμορφωμένο δικαστήριο στο Γαιόπολις, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με αναμενόμενη μεγάλη προσέλευση κόσμου. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες δίκες των τελευταίων ετών, με εκατοντάδες μάρτυρες, δεκάδες δικηγόρους και βαριές κατηγορίες, σε μια διαδικασία που αναμένεται να διαρκέσει χρόνια. Αποστολή στη Λάρισα: Θανάσης Γερασιμίδης και Κώστας Χάλκος.

Πηγή newsit.gr