Ύδρα: Τρεις μεθυσμένοι προκάλεσαν επεισόδιο και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς

Σκηνές έντασης στην Ύδρα. Τρεις άνδρες που βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ προκάλεσαν επεισόδιο σε εστιατόριο, ενώ επιτέθηκαν και σε αστυνομικούς.

Οι τρεις άνδρες – δύο Ινδοί και ένας Πακιστανός – φέρονται να προσπάθησαν να μπουν και σε σπίτι κοντά στο εστιατόριο όπου είχαν «πρωταγωνιστήσει» σε επεισόδιο, αναστατώνοντας κατοίκους και επισκέπτες στην Ύδρα.

Μάλιστα, δε δίστασαν να επιτεθούν στους άνδρες της ΕΛΑΣ οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο.

Τελικά, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν.

Κατά την ταυτοποίησή τους διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν παράνομα στη χώρα.

Παράλληλα, σε βάρος ενός εκ των δύο Ινδών φέρονται να εκκρεμούσαν καταδικαστικές αποφάσεις.

Οι τρεις άνδρες φέρονται να υποστήριξαν ότι πήγαν στο εστιατόριο επειδή θεωρούσαν πως οι υπάλληλοι τούς είχαν κλέψει λεμόνια.