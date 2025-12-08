Όμιλος Fourlis: Μια ιστορία που ξεκίνησε από ένα κατάστημα και έφτασε να διαμορφώνει το μέλλον του retail

Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από μια μικρή αρχή. Για τον Όμιλο Fourlis, η αρχή αυτή έγινε πριν από 75 χρόνια, όταν ο Αναστάσιος Φουρλής και οι αδελφοί του Στέλιος, Ιωάννης και Ηλίας δημιούργησαν μια μικρή επιχείρηση εισαγωγών ηλεκτρικών συσκευών από τη Γερμανία και την Αμερική. Σε μια εποχή που η Ελλάδα έμπαινε σταδιακά στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση, τα αδέλφια Φουρλή αντιλήφθηκαν ότι οι σύγχρονες ανάγκες του σπιτιού ήταν το πρώτο βήμα για έναν νέο τρόπο ζωής. Η επιχείρηση μεγάλωσε σταθερά, ακολουθώντας έναν κόσμο που άλλαζε ραγδαία και έγινε η βάση πάνω στην οποία χτίστηκε ένας από τους σημαντικότερους Ομίλους λιανικής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η στιγμή που αλλάζει

Μέχρι τη δεκαετία του ’90, ο Όμιλος είχε ήδη κατακτήσει το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της πορείας του. Τότε ήρθε η απόφαση που θα έγραφε ιστορία και θα άλλαζε σημαντικά την ελληνική πραγματικότητα στο κομμάτι του λιανεμπορίου: η συνεργασία με την ΙΚΕΑ. Η είσοδος της εμβληματικής εταιρείας στην ελληνικά αγορά μέσω του Ομίλου Fourlis, δεν αποτέλεσε απλώς μια επιχειρηματική κίνηση. Μετέβαλε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες αντιλαμβάνονταν το σπίτι τους. Η ΙΚΕΑ δεν μπήκε απλά στην ελληνική αγορά για να την αλλάξει, έγινε μέρος της ελληνικής οικογένειας και αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας και η ιδέα της λειτουργικής, καλοσχεδιασμένης, αλλά προσιτής επίπλωσης απλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα.

Σήμερα, ο Όμιλος λειτουργεί 22 καταστήματα ΙΚΕΑ σε Ελλάδα, Βουλγαρία και Κύπρο και τρία ηλεκτρονικά καταστήματα, επενδύοντας σε νέες μορφές καταστημάτων, e-commerce και μικρότερα αστικά σημεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα δύο προσφάτως νέα καταστήματα σε Πάτρα και Ηράκλειο που αναβάθμισαν την αγοραστική εμπειρία στις δύο αυτές περιοχές της χώρας. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η παρουσία του Ομίλου στο The Ellinikon, που αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά επενδυτικά του κεφάλαια τα επόμενα χρόνια.

Για τους ανθρώπους που αγαπούν τον αθλητισμό

Το δεύτερο μεγάλο βήμα του ομίλου ήρθε από έναν εντελώς διαφορετικό κόσμο: τον αθλητισμό.

Η INTERSPORT δεν ήταν απλώς ένα νέο brand για τον Όμιλο Fourlis. Ήταν ένα καινούριο βήμα προς έναν νέο τρόπο ζωής, ήταν η αποδοχή ότι η σύγχρονη καθημερινότητα συνδέεται όσο ποτέ με την άθληση, την κίνηση και τις υψηλές προσωπικές επιδόσεις. Η ανάπτυξη της INTERSPORT από τον Όμιλο σε Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Κύπρο, του έδωσε τη δυνατότητα να χτίσει ένα δίκτυο 124 καταστημάτων μαζί με e-shops και στις τέσσερις χώρες.

Η δυναμική πορεία της INTERSPORT οδήγησε στη δημιουργία του INTERSPORT Football Club store, ενός καινοτόμου concept που προσφέρει έναν εξειδικευμένο χώρο αφιερωμένο αποκλειστικά στο ποδόσφαιρο. Το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα αποτέλεσε σημείο αναφοράς, συγκεντρώνοντας σε ένα ενιαίο περιβάλλον εξοπλισμό κορυφαίων brands και ομάδα ανθρώπων με πραγματική γνώση του αθλήματος. Η επιτυχία του οδήγησε στην επέκταση στη Θεσσαλονίκη, όπου το δεύτερο κατάστημα INTERSPORT Football Club ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση δημιουργούν μια νέα σχέση ανάμεσα στον καταναλωτή και το αγαπημένο του άθλημα.

Η είσοδος της Foot Locker στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου το 2024 ήρθε να συμπληρώσει μια ταχέως αναπτυσσόμενη πλευρά του retail, εκείνη του athleisure και της street culture. Με 13 καταστήματα σε Ελλάδα, Ρουμανία και Βουλγαρία και δύο e-shops σε Ελλάδα και Ρουμανία, η Foot Locker αποτελεί ένα brand με ισχυρή διεθνή ταυτότητα και μεγάλη διείσδυση στις νεότερες ηλικίες.

Η στρατηγική του Ομίλου περιλαμβάνει τη δημιουργία νέων καταστημάτων τα επόμενα χρόνια, επεκτείνοντας σταδιακά την παρουσία της Foot Locker σε πέντε επιπλέον χώρες της ΝΑ Ευρώπης και ενισχύοντας τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα του athletic lifestyle retail.

Η νέα εποχή της ευεξίας

Καθώς ο τρόπος ζωής μας αλλάζει διαρκώς, αλλάζουν και οι ανάγκες μας. Η επέκταση του Ομίλου σε έναν από τους πλέον δυναμικούς και αναπτυσσόμενους κλάδους της υγείας και ευεξίας μέσω της συνεργασίας του με τη Holland & Barrett, ήρθε για να εκφράσει μία νέα πραγματικότητα, στην οποία η προσωπική φροντίδα και η ευζωία είναι σημαντικά κομμάτια της καθημερινότητάς μας. Η Holland & Barrett φέρει πάνω από 150 χρόνια ιστορίας διεθνώς και αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λειτουργούν 11 καταστήματα και ένα e-shop, ενώ υπάρχει συνεργασία με την ΑΒ Βασιλόπουλος με το μοντέλο shop-in-shop και με την INTERSPORT. Η στρατηγική του Ομίλου για τη Holland & Barrett στοχεύει στην αύξηση της αναγνωρισιμότητας του brand, ώστε να γίνει η ευεξία επιλογή της καθημερινότητας.

Trade Logistics: Η «καρδιά» της εφοδιαστικής αλυσίδας του Ομίλου Fourlis

Πίσω όμως από τα brands του Ομίλου, υπάρχει ένας μηχανισμός που δεν βλέπει ο καταναλωτής, αλλά από αυτόν εξαρτώνται τα πάντα. Τα logistics και η εφοδιαστική αλυσίδα του Ομίλου παίζουν καθοριστικό ρόλο, καθώς κάθε Όμιλος λιανεμπορίου έχει και μια «αθέατη» πλευρά, εκεί όπου χτίζεται η πραγματική επιχειρησιακή του δύναμη. Η θυγατρική του Ομίλου, Trade Logistics, με Κέντρα Διανομής σε Σχηματάρι και Οινόφυτα, αποτελεί τον πυρήνα αυτής της λειτουργίας, διασφαλίζοντας αξιόπιστη εξυπηρέτηση, ταχεία ροή προϊόντων και σταθερή υποστήριξη των εμπορικών δραστηριοτήτων. Με σύγχρονες υποδομές και διαδικασίες, η Trade Logistics, συνδέει καθημερινά τα brands του Ομίλου με τους καταναλωτές, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη συνολική επιχειρησιακή συνέχεια.

Σε αυτή τη βάση, έρχεται να προστεθεί και το επόμενο μεγάλο βήμα: το διεθνές Κέντρο Διανομής της InterIKEA στον Ασπρόπυργο, ένα έργο που θα εξυπηρετεί την περιοχή ΕΜΕΑ και θα βρίσκεται υπό τη λειτουργική διαχείριση της Trade Logistics. Δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη υποδομή logistics, αλλά για μια επένδυση που επιβεβαιώνει γιατί ο Όμιλος παραμένει σταθερά και δυναμικά στο προσκήνιο του οργανωμένου λιανεμπορίου.

Η βιωσιμότητα ως πράξη, όχι στη θεωρία

Το πιο ενδιαφέρον με τον Όμιλο Fourlis είναι ότι δεν μιλά απλά για βιωσιμότητα. Την κάνει πραγματικότητα μέσα από συνεχείς πράξεις που έχουν μεγάλη αξία. Με ενεργειακές αναβαθμίσεις, μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, πρακτικές κυκλικής οικονομίας, υπεύθυνα υλικά και χρήση ΑΠΕ, ο Όμιλος ενισχύει διαρκώς τη λειτουργική του υπευθυνότητα.

Την ίδια στιγμή, ο Όμιλος χτίζει ένα εργασιακό περιβάλλον που στηρίζει και εξελίσσει τους ανθρώπους του: περισσότερες γυναίκες σε θέσεις ευθύνης, ενισχυμένα προγράμματα ανάπτυξης, στοχευμένες δράσεις υποστήριξης, εκπαίδευση, ευκαιρίες εξέλιξης και πρωτοβουλίες ευεξίας.

Ο Όμιλος δεν επενδύει μόνο στις υποδομές του. Επενδύει στους ανθρώπους του σταθερά και συστηματικά, προάγοντας τη διαφορετικότητα και το αίσθημα του «ανήκειν».

Παράλληλα, ο Όμιλος εφαρμόζει ένα ισχυρό πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης που στηρίζεται στη διαφάνεια, τη συμμόρφωση με τα διεθνή πρότυπα και τη διαρκή αξιολόγηση των διαδικασιών και πρακτικών. Με σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου που περιλαμβάνει υψηλό ποσοστό Ανεξάρτητων Μελών και 44% εκπροσώπηση από γυναίκες, ο Όμιλος διασφαλίζει λήψη αποφάσεων με ισορροπία και στρατηγική συνέπεια. Τα σαφή συστήματα ελέγχου και η υιοθέτηση πολιτικών υπευθυνότητας δημιουργούν ένα πλαίσιο λειτουργίας που ενδυναμώνει την αξιοπιστία και τη μακροχρόνια σταθερότητα του Ομίλου.

75 χρόνια μετά και η ιστορία, ακόμα, συνεχίζεται

Ο Όμιλος Fourlis συνεχίζει με αμείωτη συνέπεια να προχωρά μπροστά, στηριζόμενος σε ένα σαφές στρατηγικό πλάνο, στοχευμένες επενδύσεις, υψηλή τεχνογνωσία και με ανθρώπους που πιστεύουν πραγματικά στο κοινό όραμα και συμβάλλουν καθημερινά στην υλοποίησή του. Σήμερα, 75 χρόνια μετά την ίδρυσή του, η πορεία του Ομίλου παραμένει εξίσου επίκαιρη και δυναμική, με μια σταθερή και διαχρονική ορμή που αντικατοπτρίζει τόσο τις αξίες του όσο και τη συνεχή του ικανότητα να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται και να δημιουργεί προοπτική για το μέλλον.