Όλυμπος: Βίντεο από την επιχείρηση μεταφοράς του τραυματισμένου Τσέχου – Χρειάστηκε ελικόπτερο

Ένα εντυπωσιακό βίντεο από μεγάλη επιχείρηση στον Όλυμπο που έγινε για τη μεταφορά ενός τραυματισμένου πεζοπόρου, καταγράφει την προσπάθεια των πυροσβεστών, σε μία από τις δύσβατες πλαγιές του βουνού, το Σάββατο 06.06.2026.

Στο βίντεο φαίνεται η επιχείρηση μεταφοράς που στήθηκε στον Όλυμπο για έναν 59χρονο πεζοπόρο από την Τσεχία, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πεζοπορίας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε στη θέση Λούκι του Μύτικα και χρειάστηκε άμεσα βοήθεια.

Αρχικά, ο τραυματίας μεταφέρθηκε από προσωπικό του καταφυγίου στο Καταφύγιο Κάκκαλος, όπου παρέμεινε μέχρι να οργανωθεί η αεροδιακομιδή του. Η κατάσταση του σημείου και το δύσκολο ανάγλυφο της περιοχής έκαναν απαραίτητη την κινητοποίηση εναέριων μέσων.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος απογειώθηκε ελικόπτερο από τη Θεσσαλονίκη, μεταφέροντας ιατρικό προσωπικό. Στη συνέχεια προσγειώθηκε στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας στο Λιτόχωρο, όπου επιβιβάστηκαν τέσσερις πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου.



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Το ελικόπτερο κατευθύνθηκε στο ελικοδρόμιο του Καταφυγίου Κάκκαλος, από όπου παρέλαβε τον 59χρονο.

Οι εικόνες που καταγράφονται στο βίντεο δείχνουν τις λεπτές κινήσεις του πληρώματος και των διασωστών κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, η οποία ολοκληρώθηκε με απόλυτη ασφάλεια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο ελικοδρόμιο της 24ης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου, όπου τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Από εκεί διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας για την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, ενώ το βίντεο της επιχείρησης αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τον δύσκολο και απαιτητικό χαρακτήρα των διασώσεων στον Όλυμπο.