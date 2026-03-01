Όλες οι αργίες και τα τριήμερα μέσα στο 2026 – Πότε πέφτει το Πάσχα

Μετά το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, πολλοί είναι αυτοί που ψάχνουν τα ημερολόγιά τους αναζητώντας τις επόμενες αργίες του 2026. Τα μάτια του κόσμου είναι στραμμένα τώρα προς το Πάσχα αλλά και σε όσα τριήμερα έπονται, μήπως και βρούν «παράθυρο» για λίγες ημέρες ξεκούρασης.

Η επόμενη αργία είναι η 25η Μαρτίου, η οποία πέφτει -δυστυχώς- ημέρα Τετάρτη. Ακολουθούν στη συνέχεια Μεγάλη Παρασκευή, Κυριακή και Δευτέρα του Πάσχα, δίνοντας τη δυνατότητα για τετραήμερο χαλάρωσης.

Ακολουθούν η Πρωτομαγιά που πέφτει Παρασκευή δημιουργώντας τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί, καθώς και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος στις 1 Ιουνίου που πέφτει Δευτέρα και σχηματίζει τριήμερο με το Σαββατοκύριακο που προηγείται.

Αργία είναι η 15η Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) που πέφτει Σάββατο και η 28η Οκτωβρίου, η οποία πέφτει Τετάρτη.

Όσον αφορά τα Χριστούγεννα του 2026 πέφτουν Παρασκευή και ακολουθεί Σαββατοκύριακο.

Αναλυτικά οι αργίες του 2026

Μάρτιος

Εθνική Επέτειος: Τετάρτη 25 Μαρτίου

Απρίλιος

Μεγάλη Παρασκευή: Παρασκευή 10 Απριλίου (τετραήμερο)

Κυριακή του Πάσχα: Κυριακή 12 Απριλίου (τετραήμερο)

Δευτέρα του Πάσχα: Δευτέρα 13 Απριλίου (τετραήμερο)

Μάιος

Εργατική Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου (τριήμερο)

Ιούνιος

Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου (τριήμερο)

Αύγουστος

Κοίμηση της Θεοτόκου: Σάββατο 15 Αυγούστου

Οκτώβριος

Εθνική Εορτή: Τετάρτη 28 Οκτωβρίου

Δεκέμβριος