Ωρωπός: 32χρονος κακοποιούσε τη σύζυγο του μπροστά στο παιδί τους και ανέβαζε τα βίντεο στο ίντερνετ – «Κοιτάξτε πως κλαίει»

Ένα ανατριχιαστικό έγκλημα κακοποίησης στον Ωρωπό βγήκε στο φως της δημοσιότητας αφού η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε 32χρονο ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπαγε τη σύζυγό του και ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε και ανέβασε στο διαδίκτυο τις πράξεις του.

Σύμφωνα με τον Alpha η άτυχη γυναίκα προχώρησε σε καταγγελία μετά την κακοποίηση που υπέστη χθες Τρίτη 9/6 /2026 μπροστά στα μάτια του 8χρονου γιου της. Το σώμα της ήταν γεμάτο με καψίματα και κοψίματα από επιθέσεις που φέρεται να είχε δεχτεί το προηγούμενο διάστημα από τον σύζυγό της στον Ωρωπό. Η ίδια είχε μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα αρκετές φορές αλλά είχε αποσύρει τις κατηγορίες.

Ο 32χρονος που βρισκόταν σε κατάσταση μέθης την ξυλοκόπησε τραβώντας βίντεο που δημοσίευσε με τον τίτλο: «Κοιτάξτε να δείτε πώς κλαίει».

Μάλιστα μπροστά σε όλα αυτά ήταν ο 8χρονος γιος του ζευγαριού. Ο άνδρας μετά την επίθεση πήγε για ύπνο και τότε η γυναίκα έφυγε το σπίτι της και πήγε στο Α.Τ. για να υποβάλλει καταγγελία, ενώ ο 32χρονος μαζί με το παιδί την αναζητούσαν.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι αναζήτησαν το κινητό του το οποίο φαίνεται να το είχε πετάξει μέσα στη θάλασσα, όπως μαρτύρησε ο γιος του ζευγαριού.

Ο λόγος που οι αστυνομικοί αναζήτησαν το κινητό του, είναι τα βίντεο που έχουν ανέβει στα social media.

Οι Αρχές αναζητούν αν έχει ανέβει το βίντεο από τον τελευταίο ξυλοδαρμό καθώς και άλλα σεξουαλικού περιεχομένου τα οποία εντοπίστηκαν στο κινητό του.