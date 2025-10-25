Ωρωπός: Κουκουλοφόροι εισέβαλαν σε κομμωτήριο και χτύπησαν με ρόπαλα και σφυρί τον ιδιοκτήτη

Μαφιόζικη επίθεση στον Ωρωπό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, όταν τέσσερις κουκουλοφόροι άνδρες εισέβαλαν σε κομμωτήριο και επιτέθηκαν άγρια στον 28χρονο ιδιοκτήτη του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από το oropos365, οι δράστες εισέβαλαν στο κομμωτήριο στον Ωρωπό κρατώντας ρόπαλα και σφυρί, χτυπώντας το θύμα με μανία στο κεφάλι και σε όλο του το σώμα.

Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν σοκαριστικές, ενώ αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα.

Οι τέσσερις άνδρες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω τους τον νεαρό βαριά τραυματισμένο.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν περιπολικά και δυνάμεις της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες έχουν αποκλείσει την περιοχή.

Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Ο 28χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο των Αθηνών σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ οι αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό των προσωπικών διαφορών ή ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Η υπόθεση προκαλεί σοκ και έντονη ανησυχία στους κατοίκους του Ωρωπού, καθώς πρόκειται για επίθεση με χαρακτηριστικά μαφιόζικης ενέργειας, που σημειώθηκε μέρα μεσημέρι σε πυκνοκατοικημένη περιοχή.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.