Ωρωπός: Αστυνομικοί έσωσαν 2χρονο παιδί που είχε χάσει τις αισθήσεις του – Η μητέρα το έφερε αναίσθητο στο τμήμα

Αστυνομικοί «σούπερ ήρωες» έσωσαν την ζωή ενός 2χρονου παιδιού όταν η μητέρα του το έφερε αναίσθητο στο αστυνομικό τμήμα στον Ωρωπό ζητώντας την βοήθεια τους.

Συγκεκριμένα, στις 12:30 το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10/2025), η γυναίκα έφτασε στο Αστυνομικό Τμήμα Ωρωπού από το Χαλκούτσι, κρατώντας το παιδί της που είχε χάσει στις αισθήσεις του και φωνάζοντας για βοήθεια.

Τότε περιπολικό του Αστυνομικού Τμήματος έδρασε άμεσα και τους μετέφερε στο Νοσοκομείο «Μητέρα», με την συνδρομή επίσης περιπολικών της Άμεσης Δράσης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., και έφτασε στον προορισμό σε λιγότερο από 30 λεπτά.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος, αφού η μητέρα και το βρέφος μεταφέρθηκαν πολύ γρήγορα στο νοσοκομείο και το παιδάκι διέφυγε τον κίνδυνο.