Ωραιόκαστρο: Συνελήφθη 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά – Ομολόγησε ότι προκάλεσε σπινθήρες με το αυτοκίνητό του

Άμεσα εξιχνιάστηκε η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου (04/07/2026) στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι ο υπαίτιος.

Από την πρώτη στιγμή, στη Θεσσαλονίκη μετέβη ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το τοπικό Ανακριτικό Κλιμάκιο στις έρευνες για τα αίτια της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο.

Έπειτα από τη συλλογή στοιχείων, μαρτυρικών καταθέσεων και τη μεθοδική διερεύνηση της υπόθεσης, οι Αρχές κατέληξαν στην εμπλοκή του 76χρονου, ο οποίος είχε αρχικά προσαχθεί ως βασικός ύποπτος.

Σύμφωνα με την προανάκριση και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος προκάλεσε τη φωτιά όταν, κατά τη χρήση του οχήματός του, δημιουργήθηκαν σπινθήρες που οδήγησαν στην ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης. Παράλληλα, κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ο 76χρονος συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για πρόκληση πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι από την αρχή του έτους έως και τις πρώτες ώρες της 5ης Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 158 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, εκ των οποίων οι 145 αφορούν φωτιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Παράλληλα έχουν επιβληθεί 516 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους άνω των 629.000 ευρώ.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, καλώντας τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας και να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία ή ενέργεια που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες ή ανάφλεξη, ιδιαίτερα κατά την αντιπυρική περίοδο.