Ωραιόκαστρο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος μετά τις πυρκαγιές – Τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν

Τα μέτρα για την υποστήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν στις περιοχές της Λητής και της Ανθούπολης του Δήμου Ωραιοκάστρου από τις πυρκαγιές της 30ης Ιουνίου και του περασμένου Σαββάτου, ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

Ο υφυπουργός επισκέφθηκε το Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, όπου έγινε σύσκεψη με τη συμμετοχή του δημάρχου Ωραιοκάστρου, Παντελή Τσακίρη, του δημάρχου Παύλου Μελά, Δημήτρη Ασλανίδη και στελεχών της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ με πολύ μεγάλο σεβασμό, καθώς είναι δύο περιοχές οι οποίες σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επλήγησαν από δύο μεγάλες πυρκαγιές, όπου στη μία δυστυχώς είχαμε και την τραγική απώλεια δύο συνανθρώπων μας», είπε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος.

«Είμαστε εδώ και για την επόμενη μέρα, ώστε να μην αισθανθεί και να μη μείνει κανένας πίσω αβοήθητος. Μαζί με τους δημάρχους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, Παντελή Τσακίρη και Δημήτρη Ασλανίδη και μαζί με την κυρία περιφερειάρχη, Αθηνά Αηδονά, συντονίζουμε τις ενέργειές μας και ορίζουμε άμεσα χρονοδιαγράμματα, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες και να αποκατασταθούν οι ζημιές», πρόσθεσε ο κ. Κατσαφάδος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης οι δήμαρχοι Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης και Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, παρουσίασαν στον υφυπουργό την κατάσταση με τις καταστροφές όπως διαμορφώθηκε μετά τις φωτιές και επισήμαναν πως επείγει η αποκατάσταση των πληγέντων και των καταστροφών.

Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκαν αναλυτικά οι διαδικασίες που ήδη άρχισαν να υλοποιούνται, με στόχο να μην χαθεί ούτε μια μέρα και να ανακουφιστούν το ταχύτερο δυνατό οι πληγέντες, όπως επίσης και να αποκατασταθούν οι ζημιές.

Τα μέτρα

«Ορίσαμε τις διαδικασίες και τους χρόνους μέσα στους οποίους θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες. Ενημερώσαμε σε ό,τι έχει να κάνει με τους πολίτες πως για τα κτίρια τα οποία έχουν υποστεί βλάβες ήδη η Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών διενεργεί αυτοψίες και με το φύλλο αυτοψίας οι ενδιαφερόμενοι θα προσέλθουν στον Δήμο μαζί με πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και τα έντυπα Ε1 και Ε9 για να πάρουν σε αρχικό στάδιο την αποζημίωση οικοσκευής και το επίδομα πρώτων βιοτικών αναγκών.

Σε ότι έχει να κάνει με τις επιχειρήσεις ήρθαμε σε επικοινωνία με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και είπαμε ότι άμεσα συνεργεία θα κάνουν αυτοψίες, ώστε να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρήσεις που επλήγησαν. Συνεννοηθήκαμε επίσης με τους δύο δημάρχους και με την Περιφέρεια σε ότι έχει να κάνει με την αποκατάσταση των υποδομών που επλήγησαν από αυτές τις πυρκαγιές. Το ποσό που θα δοθεί θα είναι 5 εκατομμύρια ευρώ», διευκρίνισε μετά τη σύσκεψη ο κ. Κατσαφάδος.

«Υπάρχει επίσημα διαβεβαίωση από την πλευρά του κεντρικού κράτους, δια στόματος του υφυπουργού κ. Κατσαφάδου ότι έχουν ενεργοποιηθεί όλοι οι μηχανισμοί αναφορικά με την αποκατάσταση όλων των ζημιών. Το μερίδιο που αναλαμβάνει το κεντρικό κράτος είναι πολύ σημαντικό για εμάς, τη στήριξη και την αρωγή που αναμέναμε την ακούσαμε. Τώρα εμείς θα κινήσουμε όλες τις εσωτερικές διαδικασίες, ώστε να ενημερώσουμε σχετικά το υπουργείο για τις ζημιές και να παρθούν οι αποφάσεις. Είναι σε εξέλιξη η καταγραφή των ζημιών», τόνισε ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης.

«Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, με μηχανουργικά οχήματα, υδροφόρες και κάθε άλλο πρόσφορο μέσο. Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη. Αυτό το οποίο μας απασχολεί, μαζί με τον υπουργό, είναι να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν από αυτήν τη μεγάλη πυρκαγιά», είπε η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της σύσκεψης ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ξενάγησε τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, στην αίθουσα επιχειρήσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ωραιοκάστρου. Εκεί λειτουργεί σύστημα αντιπυρικής προστασίας χάρη στο οποίο καταγράφονται άμεσα εκδηλώσεις φωτιάς και ειδοποιείται η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Τέλος, ο υφυπουργός συνοδευόμενος από τους δύο δημάρχους και υπηρεσιακούς παράγοντες έκανε αυτοψία στην περιοχή που επλήγη από τη φωτιά του περασμένου Σαββάτου.