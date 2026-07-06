Ωραιόκαστρο: Θάβουν τη φωτιά με μηχανήματα για να περιοριστεί το τοξικό νέφος – Μεγάλες οι καταστροφές

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για τρίτη μέρα παραμένουν στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο μετά την φωτιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο (04.07.2026) και πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο δεν έχει ενεργό μέτωπο, κάποιες φλόγες, ωστόσο, εξακολουθούν να καίνε σωρούς υλικών, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Οι εστίες παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων εύφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ στο εργοστάσιο υπήρχαν «τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο», κάτι το οποίο δυσκολεύει την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς διότι το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των σωρών.

Γι’ αυτό τον λόγο πέρα από τη ρίψη νερού γίνονται και επιχωματώσεις, ώστε η φωτιά να μην έχει οξυγόνο και έτσι να σβήσει. Στην περιοχή εξακολουθεί να υπάρχει πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Σύμφωνα με την πρώτη καταγραφή τρεις επιχειρήσεις καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ άλλες τρεις υπέστησαν μερικές ζημιές. Παράλληλα, περιορισμένες φθορές καταγράφηκαν στους εξωτερικούς χώρους δύο σπιτιών.

Στο μεταξύ, έντονη παραμένει η ανησυχία για το τοξικό νέφος που δημιουργήθηκε από την καύση των ανακυκλώσιμων υλικών.

Το νέφος είναι ορατό σε μεγάλο μέρος της περιοχής και έχει επεκταθεί σχεδόν σε ολόκληρη τη δυτική Θεσσαλονίκη.

Από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, το ακριβές μέγεθος των οποίων καταγράφεται από την Πυροσβεστική. Παράλληλα, οι πυκνοί καπνοί που έβγαιναν από το σημείο επηρέασαν μεγάλο τμήμα του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, με τους επιστήμονες και τις αρμόδιες υπηρεσίες να αξιολογούν τις μετρήσεις και τα διαθέσιμα δεδομένα.

Υπενθυμίζεται ότι ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος, ο οποίος αφέθηκε ελεύθερος από την εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ενόψει της διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης που διέταξε. Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής θα ερευνηθούν, επιπλέον, τυχόν ευθύνες προσώπων που συνδέονται με μέτρα πρόληψης πυρκαγιών, όπως καθαρισμοί οικοπέδων και αδόμητων εκτάσεων.

Σύσκεψη για τις ζημιές

Στο μεταξύ, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται, σήμερα, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, προκειμένου να συμμετάσχει σε σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου, με αντικείμενο τη μέχρι στιγμής αποτίμηση της κατάστασης και τον συντονισμό των επόμενων ενεργειών. Όπως έγινε γνωστό, στη σύσκεψη θα συμμετάσχουν ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, ο δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Ασλανίδης, η περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Αθηνά Αηδονά, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Γιουτίκας, ο περιφερειακός συντονιστής Χαράλαμπος Στεργιάδης, καθώς και στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.