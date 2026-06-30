Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε δεύτερη σορός μετά τη μεγάλη φωτιά

Τραγικά νέα έφεραν οι έρευνες των πυροσβεστών, στην περιοχή που ξέσπασε το μεσημέρι η μεγάλη φωτιά, στην περιοχή Λητή, στο Ωραιόκαστρο. Το βράδυ της Τρίτης (30/6/26) βρέθηκε και δεύτερη ανθρώπινη σορός.

Στην περιοχή, υπενθυμίζεται ότι αγνοείται ένα 12 παιδί. Ο πατέρας του είχε βρεθεί νεκρός ενώ η μητέρα του νοσηλεύεται με εγκαύματα. Η γυναίκα είπε στις αρχές ότι το παιδί ήταν μαζί με τον πατέρα όταν ξέσπασε η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο…

Από εκείνη τη στιγμή, οι αρχές «χτένιζαν» την περιοχή και λίγο μετά τις 22.00 το βράδυ, έγιναν γνωστά τα τραγικά νέα: Μία σορός, εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι της άτυχης οικογένειας.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/spiti-oraiokastro.mp4

Ωστόσο, μέχρι αυτή την ώρα, δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, ότι το άψυχο σώμα που βρέθηκε, ανήκει στο 12χρονο αγόρι.

Το χρονικό της μεγάλης φωτιάς, που οδήγησε στην τραγωδία με τους δύο νεκρούς

Η μεγάλη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (30/6/26) και γρήγορα πήρε μεγάλες διαστάσεις. Τα μηνύματα του 112 άρχισαν να φτάνουν το ένα μετά το άλλο, μεταξύ αυτών και μήνυμα για εκκένωση του χωριού Λητή.

Στο σημείο έφτασαν δεκάδες πυροσβέστες ενώ από αέρος έκαναν ρίψεις νερού μέχρι τη δύση του ήλιου, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρείχαν υδροφόρες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/oraiokastro-plana.mp4

Ανάμεσα στους κατοίκους της περιοχής, ήταν και η άτυχη οικογένεια που ζούσε σε ένα απομονωμένο σπίτι στο δάσος. Ο πατέρας, 66 ετών, συνταξιούχος δάσκαλος, βρέθηκε νεκρός, λίγη ώρα μετά το ξέσπασμα της φωτιάς.

Σε κοντινή απόσταση, βρέθηκε η εγκαυματίας σύζυγός του η οποία μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα. Στις πρώτες επαφές που είχε με τις αρχές, είπε ότι το 12χρονο παιδί της, ήταν μαζί με τον πατέρα του την ώρα της φωτιάς.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/oraiokastro5.mp4

Μετά τις 20.00 το βράδυ, υπήρξε αναζωπύρωση της φωτιάς στο χωριό Λητή, γεγονός που δυσκόλευε τις έρευνες για τον 12χρονο. Οι πυροσβέστες προσπαθούσαν να προσεγγίσουν το σπίτι της οικογένειας με ασφάλεια, για να ερευνήσουν τους χώρους.

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/derveni.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/oraiokastro4.mp4

https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/06/oraiokastro3.mp4

Στις 22.00 το βράδυ, έγιναν γνωστά τα τραγικά νέα, για την ύπαρξη δεύτερης σορού…

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το άψυχο σώμα του πατέρα της οικογένειας, είχε βρεθεί μέσα στο δάσος, κοντά στο σπίτι. Λίγα μέτρα πιο κει, βρέθηκε η εγκαυματίας μητέρα.

Η δεύτερη σορός, που εικάζεται ότι μπορεί να είναι το άτυχο παιδάκι, βρέθηκε μέσα στο σπίτι της οικογένειας…

To άρθρο Ωραιόκαστρο: Εντοπίστηκε δεύτερη σορός μετά τη μεγάλη φωτιά δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr