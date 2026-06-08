Ψηφιακό «βραχιολάκι» στα ΤΕΠ: Τα καλύτερα και τα χειρότερα νοσοκομεία στις επιδόσεις της αναμονής των ασθενών

Το «βραχιολάκι» μπήκε στη ζωή των ασθενών εδώ και ένα χρόνο και ο χρόνος αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δημόσιων νοσοκομείων έχει μειωθεί σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας. Το «βραχιολάκι» αποτελεί το σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης, το οποίο παρακολουθεί την πορεία ενός ασθενή από τη στιγμή που μπαίνει στο νοσοκομείο.

Η γνώριμη, αποκαρδιωτική εικόνα των ασφυκτικά γεμάτων διαδρόμων και της πολύωρης –συχνά εξουθενωτικής– αναμονής στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των δημόσιων νοσοκομείων δείχνει να μπαίνει σε τροχιά ριζικής αναμόρφωσης, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας. Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης, γνωστό πλέον ως «βραχιολάκι», φαίνεται να ρίχνει δραματικά τους χρόνους αναμονής και να βελτιώνει αισθητά την εμπειρία των πολιτών κατά την πιο ευάλωτη στιγμή τους, την ώρα που περνούν το κατώφλι του νοσοκομείου.

Τα επίσημα δεδομένα επιβεβαιώνουν την αλλαγή σελίδας. Ήδη από τον Απρίλιο του 2026, καταγράφηκε μείωση της τάξης του 61% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2025.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας για τον Μάιο του 2026 (όπως αποτυπώνονται στο Ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα και κοινοποιήθηκαν από την ηγεσία του υπουργείου) δείχνουν περαιτέρω παγίωση αυτής της τάσης: η συνολική μείωση του μέσου χρόνου εξυπηρέτησης άγγιξε το 63%.

Συγκεκριμένα, από τις 9,5 ώρες του Φεβρουαρίου 2025, ο μέσος χρόνος στα ΤΕΠ σε πανελλαδικό επίπεδο μειώθηκε στις 3 ώρες και 40 λεπτά τον Μάιο του 2026, για περισσότερους από 1,3 εκατομμύρια ασθενείς.

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, περιγράφει τη νέα πραγματικότητα που έχει αρχίσει να εδραιώνεται στα νοσοκομεία όλης της χώρας, αναλύοντας τον αντίκτυπο του νέου ψηφιακού εργαλείου:

«Το λεγόμενο «βραχιολάκι» έχει εγκατασταθεί εντός του Απριλίου σε 100 νοσοκομεία και είναι ήδη σε πλήρη λειτουργία σε 64 από αυτά. Καταγράφουμε μια ιστορική μείωση του μέσου χρόνου αναμονής. Τα δεδομένα αυτά μας επιτρέπουν να βλέπουμε την αλήθεια χωρίς ωραιοποιήσεις. Με αναδιοργάνωση των ροών, ενίσχυση του προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, διορθώνουμε τις δυσλειτουργίες. Στόχος μας παραμένει η καθολική μείωση της αναμονής σε κάθε νοσοκομείο της χώρας», όπως αναφέρει.

Η μεγαλύτερη μείωση της αναμονής στα μεγάλα ΤΕΠ (Δεδομένα Απριλίου 2026)

Τον προηγούμενο μήνα (Απρίλιο) τη λιγότερη αναμονή στα ΤΕΠ κατέγραψαν τα εξής νοσοκομεία:

Νοσοκομείο Αριθμός Ασθενών Μέσος χρόνος αναμονής

ΓΝΑ ΚΑΤ 10.052 2:44:29

Γ.Ν.Θ. «Ιπποκράτειο» 8.337 3:04:28

ΓΝΑ Γ. Γεννηματάς 8.171 3:40:36

Παίδων «Αγία Σοφία» 6.144 1:20:53

Γ.Ν.Ε ΘΡΙΑΣΙΟ 5.980 2:53:57

Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» 5.621 1:45:22

ΓΝΑ Ευαγγελισμός 5.608 2:43:50

Γ.Ν.Θ. Άγιος Παύλος 2.014 3:44:38

Ο χάρτης των δύο ταχυτήτων: Τα καλύτερα και τα χειρότερα νοσοκομεία στις επιδόσεις της αναμονής των ασθενών

Η λεπτομερής ανάλυση των στοιχείων για τον Μάιο του 2026 αναδεικνύει τις μεγάλες ανισότητες που εξακολουθούν να υφίστανται εντός του ΕΣΥ. Το ψηφιακό σύστημα παρακολούθησης λειτουργεί ως ένας αυστηρός, αμερόληπτος παρατηρητής, εντοπίζοντας με ακρίβεια πού το σύστημα αποδίδει και πού συνεχίζει να «ασφυκτιά».

Τα νοσοκομεία που δεν έχουν ρίξει τους χρόνους αναμονής

Παρά τη γενική βελτίωση, συγκεκριμένες υγειονομικές μονάδες καταγράφουν εξαιρετικά υψηλούς χρόνους αναμονής, δοκιμάζοντας τις αντοχές των ασθενών. Αυτά είναι:

· Γ.Ν. Ρεθύμνου: Βρίσκεται στην κορυφή της αρνητικής λίστας με μέσο χρόνο αναμονής τις 8 ώρες και 44 λεπτά (για 5.185 περιστατικά).

· Γ.Ν. – Κ.Υ. Μολάων: Καταγράφει μέσο χρόνο στις 8 ώρες και 41 λεπτά, παρότι είχε σχετικά μικρό όγκο περιστατικών (714).

· Γ.Ν.Θ. «Παπαγεωργίου»: Στη Θεσσαλονίκη, η αναμονή παραμένει τεράστια, αγγίζοντας τις 8 ώρες και 1 λεπτό (για 3.741 ασθενείς).

· Γ.Ν. Θήβας: Οι ασθενείς περίμεναν κατά μέσο όρο 7 ώρες και 57 λεπτά (2.117 περιστατικά).

· Γ.Ν. Έδεσσας: Σημείωσε μέσο χρόνο εξυπηρέτησης 7 ώρες και 55 λεπτά (671 περιστατικά).

· Γ.Ν. Χαλκιδικής: Η αναμονή έφτασε τις 7 ώρες και 40 λεπτά (3.207 περιστατικά).

Βραχιολάκι: Οι πρωταθλητές στους χρόνους εξυπηρέτησης των ασθενών

Στον αντίποδα, υπάρχουν νοσοκομεία που, παρά τη μεγάλη πίεση, έχουν επιτύχει εντυπωσιακούς χρόνους διαχείρισης. Αυτά είναι:

· Γ.Ν. Κομοτηνής: Εξαιρετική επίδοση με μόλις 1 ώρα και 2 λεπτά μέσο χρόνο, εξυπηρετώντας 3.394 πολίτες.

· Γ.Ν. Σερρών: Εντυπωσιακός χρόνος 1 ώρας και 15 λεπτών, αν αναλογιστεί κανείς τον τεράστιο όγκο των 6.932 περιστατικών.

· Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο» (Αθήνα): Παρά το βάρος των 5.635 ασθενών, κατέβασε την αναμονή στη 1 ώρα και 19 λεπτά.

· Γ.Ν. Μαιευτήριο «Έλενα Βενιζέλου»: Ο χρόνος διαμορφώθηκε στη 1 ώρα και 24 λεπτά (1.263 περιστατικά).

· Γ.Ν.Α. Λαϊκό: Μια πολύ σημαντική μονάδα της πρωτεύουσας, με 1 ώρα και 56 λεπτά αναμονή (3.882 περιστατικά).

Το μοντέλο της Νίκαιας και η δύναμη της διαλογής (Triage)

Η αποκωδικοποίηση αυτής της βελτίωσης στους χρόνους δεν περιορίζεται μόνο στον ψηφιακό έλεγχο. Συνδέεται άρρηκτα με νέες πρακτικές κλινικής διαχείρισης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας.

Αξιοποιώντας πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και εγκαταλείποντας οριστικά το χαρτί, το ΤΕΠ της Νίκαιας συμπίεσε την πραγματική αναμονή κοντά στις 2,5 ώρες.

Το σύγχρονο σύστημα διαλογής (triage) που εφαρμόζεται, βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

· Προτεραιοποίηση βάσει κλινικής βαρύτητας, όχι σειράς άφιξης: Άμεσος έλεγχος ζωτικών σημείων στο ιατρείο διαλογής με το που περνά ο ασθενής την πόρτα.

· Αυστηρή χρωματική κωδικοποίηση: Ειδικό λογισμικό κατηγοριοποιεί άμεσα τον κίνδυνο (από κόκκινο για τα απειλητικά για τη ζωή περιστατικά, έως μπλε για τα ελαφρά).

· Fast track γραμμές: Τα λιγότερο σοβαρά περιστατικά διοχετεύονται γρήγορα σε ιατρεία ταχείας εξυπηρέτησης, αποσυμφορώντας τον κεντρικό κορμό του ΤΕΠ.

Αυτό το επιτυχημένο μοντέλο ακολουθεί ήδη το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η εγκατάστασή του στο ΠΑΓΝΗ (Κρήτη), στο «Παπανικολάου» (Θεσσαλονίκη) και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, με στόχο την πανελλαδική του επέκταση.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία του ιατρού

Η ψηφιακή μετάβαση στα νοσοκομεία, όμως, κρύβει ακόμη βαθύτερες τομές, οι οποίες αναμένεται να αλλάξουν πλήρως την καθημερινότητα των υγειονομικών, απαλλάσσοντάς τους από τον βραχνά της γραφειοκρατίας.

Ο υφυπουργός Υγείας κ. Θεμιστοκλέους, σκιαγραφεί το επόμενο βήμα του ΕΣΥ, το οποίο περιλαμβάνει την ενεργό ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης στο κλινικό έργο:

«Σύμφωνα με παραδείγματα από νοσοκομεία όπου ήδη εφαρμόζεται η τεχνητή νοημοσύνη, ένας γιατρός στις Ηνωμένες Πολιτείες εξοικονομεί περίπου μία εβδομάδα τον μήνα. Χρόνος που σήμερα δαπανάται σε γραφειοκρατικές διαδικασίες, πολύπλοκη συμπλήρωση φορμών και πιστοποιητικών, μπορεί να επιστρέψει στον γιατρό και να αφιερωθεί αποκλειστικά στον ασθενή, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα της φροντίδας», καταλήγει.

πηγή: iatropedia.gr

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Πηγή newsit.gr