Ψαράδικο με 6 επιβαίνοντες «έμπασε» νερά ενώ έπλεε ανοιχτά από τη Σύρο

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά από τη Σύρο το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας (23.02.2026).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στο σημείο του περιστατικού με το αλιευτικό σκάφος ανοιχτά από τη Σύρο έσπευσε άμεσα ένα πλωτό του Λιμενικού.

Επίσης, τρία αλιευτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνει και ιδιώτης δύτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες είναι καλές (βορειοδυτικοί άνεμοι 2-3 μποφόρ) και δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες.