Ψάχνουν το πελατολόγιο του σουβλατζίδικου στη Δραπετσώνα που μαζί με πιτόγυρα πούλαγε και ναρκωτικά

Κανείς δε μπορούσε να φανταστεί, ότι το γνωστό σουβλατζίδικο της Δραπετσώνας θα απασχολούσε τη δημοσιότητα, όχι για τους φημισμένους μεζέδες του αλλά… για υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών.

Κι όμως. Ο 55χρονος ιδιοκτήτης του σουβλατζίδικου της Δραπετσώνας, συνελήφθη την Πέμπτη (22/1/26) και φέρεται να προμηθευόταν ναρκωτικά από έναν 76χρονο Παλαιστίνιο. Για την υπόθεση συνελήφθη και ένας τρίτος άνδρας, 60 ετών, ο οποίος αγόρασε ποσότητα ναρκωτικών από το σουβλατζίδικο.

Τώρα, οι αρχές ψάχνουν το πελατολόγιο του φημισμένου σουβλατζίδικου, για να διαπιστώσουν ποιοι από αυτούς που το επισκέπτονταν, αντί να αγοράσουν πιτόγυρο, προμηθεύονταν ναρκωτικές ουσίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (22/1/26) κατηγορούμενοι για -κατά περίπτωση- κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας και του Πειραιά.

Πρώτα συνελήφθη ο 60χρονος που αγόρασε ηρωίνη, από τον 55χρονο ιδιοκτήτη του σουβλατζίκου, ο οποίος με τη σειρά του την είχε αγοράσει από τον 76χρονο Παλαιστίνιο.

Μετά τις έρευνες που έγιναν για την υπόθεση, διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες, κατείχαν με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση σε τρίτους, αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες με ηρωίνη και κοκαΐνη.

Συνολικά, από την κατοχή των κατηγορουμένων, καθώς και από τις έρευνες που έγιναν σε σπίτια και καταστήματα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ηρωίνη 280 γραμμαρίων, κοκαΐνη βάρους 18 γραμμαρίων, ακατέργαστη κάνναβη βάρους 51,5 γραμμαρίων, 36 χάπια φαρμακευτικού σκευάσματος, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, 4 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, 212 αμφιβόλου γνησιότητας έγγραφα ταυτοπροσωπίας – ταξιδιωτικά έγγραφα (130 διαβατήρια διαφόρων κρατών, 60 δελτία ταυτοτήτων διαφόρων κρατών, 16 δελτία αδειών διαμονής διαφόρων κρατών και 3 άδειες ικανότητας οδηγήσεως) και το χρηματικό ποσό των 12.480 ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και άλλα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, παράβαση του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και πλαστογραφία πιστοποιητικών, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.