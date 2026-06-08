Ψάχνουν συνεργάτες του Παλαιστίνιου της Χαμάς για τις σχεδιαζόμενες επιθέσεις στην Ευρώπη – Τα ψηφιακά πειστήρια θα λύσουν το μυστήριο

Στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό ψάχνει η Αστυνομία συνεργάτες το Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη, κατηγορούμενος για συμμετοχή στην οργάνωση της Χαμάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μυστήριο γύρω από τον Παλαιστίνιου και τις κινήσεις του, θα δώσουν τα ψηφιακά πειστήρια, δηλαδή λαπτοπ και κινητά, που έχει στα χέρια της η Αστυνομία.

Σύμφωνα με πηγές, θεωρείται σχεδόν αδύνατον στην Κύπρο να συνεργαζόταν με 4 άτομα και εδώ να δρούσε μόνος… Μάλιστα, οι ίδιες πηγές λένε ότι οι αρχές έχουν επικεντρωθεί σε ακόμη δύο ανθρώπους, που φέρονται να ανήκουν στο ίδιο δίκτυο με τον 37χρονο Παλαιστίνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ένα από τα δύο πρόσωπα που ανήκουν στην Χαμάς όπως και ο Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο, βρίσκεται στην Ελλάδα και οι Αρχές εκτιμούν ότι η ταυτοποίησή του αναμένεται το επόμενο διάστημα. Ο δεύτερος άνθρωπος ο οποίος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητείται στην Κύπρο, φέρεται να ήταν ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του 37χρονου που συνελήφθη στην Κρήτη και ενός από τους δύο υπόπτους που είχαν συλληφθεί στην Κύπρο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για το πρόσωπο που φέρεται να οργάνωσε το ταξίδι τους στη Μαλαισία, όπου φέρονται να εκπαιδεύτηκαν στην κατασκευή εκρηκτικών μηχανισμών χρησιμοποιώντας χημικές ουσίες και κοινά οικιακά προϊόντα.

Πάντως, πηγές ανέφεραν στο newsit.gr ότι από την παρακολούθηση που έκαναν οι αρχές στον Παλαιστίνιο, τις τελευταίες 15 ημέρες πριν τον συλλάβουν, δεν εντόπισαν κάποιο συγκεκριμένο άνθρωπο.

Τα σχέδια για μπαράζ επιθέσεων

Μπαράζ τρομοκρατικών επιθέσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος και ισραηλινούς στόχους φαίνεται ότι σχεδίαζε η Χαμάς χρησιμοποιώντας ειδικά εκπαιδευμένους άνδρες, όπως ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη το Σάββατο (06.06.2026) το μεσημέρι στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.

Και αυτό γιατί οι υπηρεσίες είναι σε θέση να γνωρίζουν τον εκπαιδευτή στη Μαλαισία, με τις πληροφορείς να αναφέρουν ότι τον τελευταίο χρόνο εκπαίδευσε δεκάδες άνδρες της Χαμάς στο να φτιάχνουν βόμβες από υλικά του εμπορίου.

Μάλιστα οι Παλαιστίνιοι που έλαβαν τη συγκεκριμένη εκπαίδευση ανήκουν σε μια ειδική κατηγορία μαχητών που δεν γνωρίζουν από χειρισμό όπλων, αλλά μόνο από κατασκευή και τοποθέτηση βομβών.

Ο 37χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι έκανε δύο διαδικτυακές παραγγελίες εξοπλισμού και υλικών. Η πρώτη αφορούσε εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως ζυγό ακριβείας και μαγνητικό αναδευτήρα με θερμαινόμενη πλάκα, τα οποία, σύμφωνα με τις πληροφορίες, εντοπίστηκαν στο διαμέρισμα όπου διέμενε στα Πατήσια. Η δεύτερη παραγγελία αφορούσε χημικά υλικά, τα οποία ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε παραλάβει. Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το εύρος των επαφών και των δραστηριοτήτων των εμπλεκομένων προσώπων.