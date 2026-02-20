Χωρίς τις ΗΠΑ η άσκηση «Ηνίοχος 2026»: Δεν θα συμμετέχουν εξαιτίας της έντασης με το Ιράν

Η μεγάλη αεροπορική άσκηση της Πολεμικής Αεροπορίας «Ηνίοχος 2026» φαίνεται ότι φέτος θα διεξαχθεί χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση συνδέεται με την τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και τη γενικότερη συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή, γεγονός που οδήγησε τις ΗΠΑ να αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον «Ηνίοχο».

Η ανακατανομή δυνάμεων δεν αφορά μόνο την άσκηση στην Ελλάδα. Νορβηγικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι ΗΠΑ απέσυραν τα stealth μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35 από την άσκηση «Nordic Response», επιλέγοντας να συμμετάσχουν τελικά μόνο με ορισμένα αεροσκάφη V-22 Osprey.

Η άσκηση «Ηνίοχος 2026»

Στον περσινό Ηνίοχο συμμετείχαν η Γαλλία με Μ-2000, οι ΗΠΑ με F-16, KC-46 και KC-135, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με M2000/9, η Ινδία με SU-30, η Ισπανία με F/A-18 Hornet, το Ισραήλ με G-550, η Ιταλία με Tornado, το Κατάρ με F-15, το Μαυροβούνιο με B-412, η Πολωνία με F-16 και η Σλοβενία με PC-9.

Φέτος, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας, η συμμετοχή θα είναι μικρότερη και θα συμμετέχουν:

Γαλλία με Μ-2000D και E3F

Ρουμανία με F-16

Σλοβενία με PC-9

Μαυροβούνιο με B-412

Κύπρος με AW-139

Αλβανία με AS-532

Η Πολωνία θα συμμετάσχει με Ειδικές Δυνάμεις,

ενώ η Γεωργία, η Σερβία, η Κροατία και η Ινδία θα αποστείλουν ομάδα παρατηρητών.

Οι αποστολές

Προκειμένου να επιτευχθεί ο Αντικειμενικός Σκοπός της Άσκησης, το Σχολείο Όπλων Τακτικής (ΣΟΤ) του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ), επιβλέπει τις αποστολές, από τον σχεδιασμό του σεναρίου μέχρι την απενημέρωση και την εξαγωγή συμπερασμάτων, επιβεβαιώνοντας ότι καλύπτεται πλήρως το φάσμα των αποστολών που διεξάγονται από την Πολεμική Αεροπορία (ΠΑ), όπως:

Επιχειρήσεις Καταστολής Εχθρικής Αεράμυνας – Counter Anti-Access/Aerial Denial (C-A2AD)

Επιθετικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Offensive Counter Air Operations (OCA)

Αμυντικές Επιχειρήσεις εναντίον Αεροπορικής Ισχύος – Defensive Counter Air Operations (DCA)

Στρατηγικές Αεροπορικές Επιχειρήσεις – Strategic Air Operations

Επιχειρήσεις Αεροπορικών Δυνάμεων επ’ ωφελεία Χερσαίων και Θαλάσσιων Επιχειρήσεων – Air Power

Contribution to Counter-Land Operations (APCLO) and Air Power Contribution to Maritime Operations (APCMO)

Αποστολές Αναγνώρισης – Reconnaissance Missions (RECCE)

Αποστολές Έρευνας και Διάσωσης Μάχης – Combat Search And Rescue (CSAR)

Αποστολές εναντίον Χρονικά Ευαίσθητων Στόχων – Time Sensitive Targets (TST)

Αποστολές Προστασίας Υψηλής Αξίας Ιπτάμενων Μέσων – High Value Airborne Asset (HVAA)

Στην άσκηση «Ηνίοχος 2026» θα εκτελεστεί επίσης ένας σημαντικός αριθμός αποστολών με τη χρήση των Τακτικών Εξομοιωτών αεροσκαφών F-16 της Μοίρας Επιχειρησιακής Συνθετικής Εκπαίδευσης (ΜΕΣΕ) του ΚΕΑΤ, επεκτείνοντας την άσκηση και στον ψηφιακό κόσμο.

