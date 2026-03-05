Χωρίς την 16χρονη Λόρα επέστρεψε στην Ελλάδα ο πατέρας της – Το κορίτσι δεν θέλει να τον συναντήσει ούτε παρουσία κοινωνικού λειτουργού

Μία εβδομάδα μετά τον εντοπισμό της στο Βερολίνο, η Λόρα παραμένει στη δομή φιλοξενίας ανηλίκων της Γερμανίας. Το 16χρονο κορίτσι, η εξαφάνιση του οποίου έγινε από την Πάτρα στις 8/1/26, βρέθηκε μεν αλλά όπως όλα δείχνουν, δεν επιθυμεί -ακόμα τουλάχιστον- να έχει καμία επαφή με την οικογένειά του.

Σύμφωνα μάλιστα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, ο πατέρας της Λόρας, δεν μίλησε καν με την κόρη του, το διάστημα που ήταν κι εκείνος στη Γερμανία. Και μπορεί η εξαφάνιση της 16χρονης να είχε αίσιο τέλος, αφού είναι καλά στην υγεία της, ωστόσο η περιπέτεια για την οικογένεια δεν έχει τελειώσει ακόμα…

Η 16χρονη αρνείται να συναντήσει τον πατέρα αλλά και την μητέρα της, η οποία όλο αυτό το διάστημα παρέμενε στο σπίτι της οικογένειας, στο Ρίο της Πάτρας.

Αν και προτάθηκε στην Λόρα να συναντηθεί με τον πατέρα της, παρουσία κοινωνικού λειτουργού, η ίδια δεν θέλησε να τον δει ούτε υπό αυτές τις συνθήκες.

Ο πατέρας της 16χρονης λέει ότι δεν θέλει να πιέσει την κόρη του και θα την αφήσει να αποφασίσει μόνη της, τι επιθυμεί να κάνει.

Υπενθυμίζεται ότι η Λόρα, μετά από 1,5 μήνα αναζητήσεων, επικοινώνησε μόνη της με τις αρχές στη Γερμανία στις 26 Φεβρουαρίου και από τότε, παραμένει στη δομή ανηλίκων στο Βερολίνο.