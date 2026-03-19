Χωρίς ταξί η Αττική μέχρι το Σάββατο, κυκλοφορούν ξανά οι οδηγοί στην περιφέρεια – Απειλούν με νέες απεργίες

Σε απεργία και σήμερα Πέμπτη (19.03.2026) οι οδηγοί των ταξί στην Αττική αν και οι οδηγοί στην περιφέρεια «πάτησαν» μία προσωρινή παύση στις κινητοποιήσεις. Οι επαγγελματίας όλης της χώρας απειλούν να τραβήξουν ξανά χειρόφρενο στα αυτοκίνητά τους, την εβδομάδα που θα τεθεί σε συζήτηση στη Βουλή, το σχετικό νομοσχέδιο.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί ξεκαθαρίζει πως την ημέρα που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο, οι οδηγοί θα βγουν ξανά στους δρόμους ενώ θα υπάρξει και καθολική κάθοδος των σωματείων στη Βουλή. Ο ΣΑΤΑ, σε νέα ανακοίνωσή του για την απεργία στην Αττική, ζήτησε από τους οδηγούς να συμμετάσχουν στο ραντεβού που κλείστηκε στις 10:30 σήμερα το πρωί, στη συμβολή της Λεωφόρου Αθηνών και με την οδό Αντιγόνης, με μέτωπο προς τη Λεωφόρο Κηφισού.

Αναμένεται να γίνει πορεία προς το αεροδρόμιο.

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής απεργούν έως και το Σάββατο στις 6 το πρωί και προαναγγέλουν επαναλαμβανόμενες 24ωρες απεργίες και την επόμενη εβδομάδα, που θα τεθεί το νομοσχέδιο προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Στους δρόμους της περιφέρειας τα ταξί

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Αυτοκινητιστών Ταξί σε χθεσινή ανακοίνωσή της προς τα σωματεία – μέλη της, δηλώνει πως «η πανελλαδική απεργία ισχύει έως τις 05.00 το πρωί (σήμερα Πέμπτη), όμως στηρίζουμε και θα συνεχιστεί στην Αθήνα και αύριο».

Αναφέρει, επίσης, πως «η ψήφιση του νομοσχεδίου, θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα και την ημέρα που θα ανακοινωθεί θα υπάρξει οργάνωση και καθολική κάθοδος των Σωματείων όλης της χώρας στη Βουλή.

Τα υπόλοιπα Σωματεία θα ετοιμαστούμε για τις ημέρες της ψήφισης όπου θα υπάρξουν σύντομα νέες ανακοινώσεις. Ο κλάδος είναι ανάστατος και δεν θα ηρεμήσει αν δεν δικαιωθεί».