«Χτύπημα» σε μεγάλο κύκλωμα ναρκωτικών στη Ρόδο: Τα αποκαλούσαν «λουλούδια» και «γουρουνάκια» – Άνω των 700.000 ευρώ η κοκαΐνη που διακίνησαν

Τα μέλη της εγκληματική οργάνωσης μετέφεραν τα ναρκωτικά με πλοία από τον Πειραιά στη Ρόδο. Για την υπόθεση έχουν γίνει 5 συλλήψεις ενώ κατηγορούνται ακόμα 20 άνθρωποι.

Για την υπόθεση της Ρόδου, έγινε το πρωί της Τετάρτης (18/2/26) αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία έγιναν οι συλλήψεις. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η πολύμηνη έρευνα έδειξε ότι τα μέλη της οργάνωσης, έκαναν τη διακίνηση τουλάχιστον από τον Απρίλιο του 2025.

Αρχηγός φέρεται να είναι ένας 40χρονος αλλοδαπός, ο οποίος είχε τον γενικό σχεδιασμό και τον πλήρη συντονισμό των μελών. Σύμφωνα με την Αστυνομία ήταν ο άνθρωπος που εξασφάλιζε τις απαραίτητες ποσότητες ναρκωτικών ουσιών από την Αττική, οργάνωνε τη μεταφορά τους μέσω πλοίων από τον Πειραιά προς τη Ρόδο, έδινε εντολές σε άλλα μέλη για την παραλαβή, μεταφορά και ασφαλή παράδοση των ποσοτήτων.

Στη συνέχεια, παραλάμβανε και ο ίδιος ναρκωτικές ουσίες στη Ρόδο, τις αποθήκευε, τις διαμοίραζε σε επιμέρους ποσότητες και τις διένειμε στους διακινητές. Επίσης, επικοινωνούσε με μια 32χρονη και μια 24χρονη πριν και μετά τα επίμαχα δρομολόγια σχετικά με την παραλαβή ναρκωτικών ουσιών και στη συνέχεια την παράδοσή τους στον ίδιο.

Και εν ενεργεία στρατιωτικός στο κύκλωμα

Σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ανάμεσα στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος είναι και ένας εν ενεργεία στρατιωτικός. Τα μέλη, ασχολούνταν με την προμήθεια, την αποθήκευση, την απόκρυψη και την περαιτέρω διακίνηση ναρκωτικών, φροντίζοντας σε κάθε περίπτωση να λαμβάνουν μέτρα αυτοπροστασίας τόσο κατά τις επικοινωνίες τους όσο και κατά τις μετακινήσεις τους.

Οι κώδικες της οργάνωσης

Τα μέλη του κυκλόματος αποκαλούσαν τα ναρκωτικά «λουλούδια», «αρβιλάκια χακί», «καφέ» «γουρουνάκια», «κουβά», «πλαστικό νερό», «αφρό», «χρώμα μήλο» ενώ όσον αφορά την ποσότητα χρησιμοποιούσαν λέξεις όπως «ψωμί/ψωμιά», «λίτρο /μισό λίτρο» και «σάπο» (αναγραμματισμός της λέξης «πόσα»).

Ωστόσο, η δράση της εγκληματικής οργάνωσης διακόπηκε προσωρινά, όταν τον Μάιο και Ιούνιο του 2025 συνελήφθησαν η 32χρονη και η 24χρονη, οι οποίες είχαν επωμιστεί τη μεταφορά μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης από τον Πειραιά στη Ρόδο.

Η εν λόγω διακοπή, όπως προέκυψε, αποτελούσε στρατηγική κίνηση αυτοπροστασίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, πλην όμως το αρχηγικό μέλος με την πάροδο μικρού χρονικού διαστήματος, ξεκίνησε τη διαδικασία ανασύνταξης, με την αναζήτηση νέων μελών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κάποια από τα μέλη, εκμεταλλευόμενα το ότι είχαν καθαρό ποινικό παρελθόν, κινούνταν χωρίς να γίνεται αντιληπτή η παράνομη δραστηριότητά τους, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία της εγκληματικής οργάνωσης.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της 32χρονης, στο πρόσωπο της οποίας το αρχηγικό μέλος έδειχνε απόλυτη εμπιστοσύνη, αναγνωρίζοντας την πολυετή εμπειρία της στη διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, πράγμα που φέρεται να έκανε για 6 χρόνια χωρίς να έχει απασχολήσει τις Αρχές. Η συγκεκριμένη γυναίκα, κατά τη σύλληψή της στις 13/5/25 από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου, κατείχε πάνω από 2 κιλά κοκαΐνης.

Από τη συνολική έρευνα, προέκυψε ότι η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διακινήσει τουλάχιστον επτά κιλά κοκαΐνης, εκτιμώμενης αξίας πώλησης άνω των 700.000 ευρώ.

Συνολικά, σε έρευνες που έγιναν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

327.395 ευρώ, ακατέργαστη κάνναβη συνολικού μεικτού βάρους 1.608,34 γραμμαρίων, κοκαΐνη συνολικού μεικτού βάρους 27,23 γραμμαρίων, 4 ζυγαριές ακριβείας, κινητά τηλέφωνα και ατζέντες με χειρόγραφες σημειώσεις.

Και δεύτερη δικογραφία: Η έρευνα αποκάλυψε και υπόθεση εκβιασμού με αστυνομικούς

Στο μεταξύ, σχηματίσθηκε άλλη δικογραφία σε βάρος δύο αστυνομικών και μίας γυναίκας για -κατά περίπτωση- τοκογλυφία, απάτη, συνέργεια σε απάτη, η οποία ξεπερνά το ποσό των 120.000 ευρώ, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Η έρευνα είχε ξεκινήσει, στο πλαίσιο της πρώτης υπόθεσης, καθώς η αρχική καταγγελία έλεγε ότι δύο αστυνομικοί που υπηρετούν στη Ρόδο εμπλέκονται σε διακίνηση ναρκωτικών και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Στην πορεία, δεν προέκυψαν στοιχεία για τη συμμετοχή στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά προέκυψε η εμπλοκή τους σε υπόθεση τοκογλυφίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της έρευνας, έγινε καταγγελία από επιχειρηματία σε βάρος των δύο αστυνομικών για υπόθεση τοκογλυφίας και απάτης, μέσω της παρακράτησης ποσοστών μετά από ρευστοποίηση επιταγών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των καταγγελλομένων, έγινε οικονομική έρευνα στους αστυνομικούς, στη σύζυγο ενός εξ αυτών και σε εταιρεία.

Επιπλέον, για έναν από τους αστυνομικούς, διαπιστώθηκε ακόμη μία πράξη τοκογλυφίας σε βάρος ιδιώτη.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.