Χρυσός σε Περίοδο Κρίσης: Τι Έδειξαν οι Μεγάλες Οικονομικές Καταρρεύσεις

Έχοντας κάποιος τις βασικές γνώσεις στα οικονομικά, γνωρίζει πως η οικονομία κάνει κύκλους, περνώντας από φάσεις άνθησης, κορύφωσης, ύφεσης και κρίσης. Τα τελευταία είκοσι χρόνια όμως, οι περίοδοι κρίσης μοιάζουν να κρατάνε όλο και περισσότερο, ενώ η ανάκαμψη διαρκεί ελάχιστα μέχρι να εμφανιστεί η επόμενη μεγάλη ύφεση.

Μέσα σε αυτό το δύσκολο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, ο κόσμος καλείται να επενδύσει, να αγοράσει, να δουλέψει, να αποταμιεύσει και γενικά να συνεχίσει τη ζωή του με όσο γίνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες ανάκαμψης, η παγκόσμια οικονομία, και ίσως ακόμη περισσότερο η ελληνική, δείχνει να ασφυκτιά. Πληθωρισμός, αβεβαιότητα, αύξηση του κόστους ζωής, ενεργειακή κρίση και χαμηλή αγοραστική δύναμη είναι μόνο μερικά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι πολίτες. Οι τιμές ανεβαίνουν συνεχώς, οι αγορές αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη και η οικονομική ανασφάλεια έχει γίνει πλέον κομμάτι της καθημερινότητας.

Μέσα σε αυτό το ομιχλώδες τοπίο όμως, υπάρχει κάτι που διαχρονικά δίνει μια αίσθηση σταθερότητας και ασφάλειας. Σε κάθε μεγάλη οικονομική κρίση, ο χρυσός είναι από τα λίγα πράγματα που καταφέρνουν να κρατούν την αξία τους και να λειτουργούν σαν σημείο αναφοράς.

Η ιστορία έχει δείξει επανειλημμένα ότι σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες, η τιμή του χρυσού παρουσιάζει έντονες ανοδικές τάσεις. Από τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 μέχρι την πανδημία του 2020 και την ενεργειακή κρίση του 2022, ο χρυσός βρέθηκε στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, και όχι άδικα.

Η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 και η στροφή στον χρυσό

Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008 ξεκίνησε από την κατάρρευση της αγοράς στεγαστικών δανείων στις ΗΠΑ και εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες χρηματοπιστωτικές καταρρεύσεις της σύγχρονης ιστορίας. Τράπεζες χρεοκόπησαν, χρηματιστήρια κατέρρευσαν και εκατομμύρια άνθρωποι βρέθηκαν αντιμέτωποι με τεράστια οικονομικά προβλήματα.

Μέσα σε αυτό το κλίμα πανικού, οι επενδυτές άρχισαν να απομακρύνονται από τις μετοχές και να στρέφονται σε ασφαλέστερες επιλογές. Ο χρυσός μονοπωλούσε κάθε επενδυτική κουβέντα τότε.

Στις αρχές του 2008, η τιμή του χρυσού ήταν περίπου στα 800-900 δολάρια ανά ουγγιά. Κατά τη διάρκεια της κρίσης υπήρξαν μικρές διακυμάνσεις λόγω μαζικών ρευστοποιήσεων, ωστόσο στη συνέχεια ακολούθησε εντυπωσιακή άνοδος. Μέχρι το 2011, η τιμή είχε φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 1.900 δολάρια ανά ουγγιά.

Η άνοδος αυτή δεν ήταν τυχαία. Οι άνθρωποι ανησυχούσαν για πιθανή αποδυνάμωση των νομισμάτων αλλά και για τις επιπτώσεις των τεράστιων πακέτων στήριξης από τις κεντρικές τράπεζες. Ο χρυσός λειτούργησε ως εργαλείο προστασίας απέναντι στον πληθωρισμό και στην ανασφάλεια του τραπεζικού συστήματος.

Την ίδια περίοδο, αυξήθηκε σημαντικά και η αγορά χρυσού σε φυσική μορφή. Νομίσματα, χρυσές λίρες Αγγλίας και ράβδοι χρυσού έγιναν ιδιαίτερα δημοφιλή σε μικρούς και μεγάλους επενδυτές που επιθυμούσαν να διατηρήσουν την αξία των αποταμιεύσεων τους.

Πανδημία 2020: Ο χρυσός σε τιμές ρεκόρ

Η πανδημία του COVID-19 προκάλεσε μια παγκόσμια οικονομική αναστάτωση χωρίς προηγούμενο. Οι αγορές κατέρρευσαν μέσα σε λίγες εβδομάδες και οι οικονομίες μπήκαν σε lockdown χωρίς να γνωρίζουν τι θα γίνει την επόμενη μέρα.

Στην αρχή της πανδημίας, τον Μάρτιο του 2020, τα χρηματιστήρια σημείωσαν απότομη πτώση. Ταυτόχρονα, ο χρυσός άρχισε να καταγράφει ισχυρή άνοδο. Πριν από την πανδημία, η τιμή χρυσού βρισκόταν περίπου στα 1.500 δολάρια ανά ουγγιά. Μέσα σε λίγους μήνες, και συγκεκριμένα τον Αύγουστο του 2020, ξεπέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία τα 2.000 δολάρια ανά ουγγιά, αγγίζοντας τα 2.070 δολάρια. Όλο και περισσότεροι παρακολουθούν την τιμή της χρυσής λίρας Αγγλίας πριν την αγορά, καθώς θεωρείται διαχρονικά ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αξιόπιστα χρυσά νομίσματα.

Παράλληλα, αυξήθηκε σημαντικά η διαδικτυακή αναζήτηση για ενημέρωση σχετικά με την τιμή χρυσού, καθώς ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιθυμούσαν να παρακολουθούν τις καθημερινές διακυμάνσεις της αγοράς.

Η ενεργειακή κρίση του 2022

Το 2022, η παγκόσμια οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με μια νέα μεγάλη πρόκληση. Η ενεργειακή κρίση άρχισε να κάνει αισθητή την παρουσία της, ενώ το Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς ο πληθωρισμός στην Ελλάδα έφτασε το 7,2%. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας και οι ανησυχίες για ύφεση δημιούργησαν ένα ιδιαίτερα ασταθές οικονομικό περιβάλλον σε παγκόσμιο επίπεδο.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι κεντρικές τράπεζες ξεκίνησαν επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων και οι αγορές εμφάνιζαν έντονη μεταβλητότητα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο χρυσός διατήρησε για άλλη μια φορά τον ρόλο του ως μέσο προστασίας απέναντι στην αβεβαιότητα. Στις αρχές του 2022, η τιμή χρυσού ήταν περίπου στα 1.800 δολάρια ανά ουγγιά και μετά την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο, ξεπέρασε προσωρινά τα 2.000 δολάρια.

Η ενεργειακή κρίση έδειξε ότι ακόμη και στο σημερινό ψηφιακό οικονομικό περιβάλλον των κρυπτονομισμάτων και της τεχνολογίας, ο χρυσός εξακολουθεί να θεωρείται το νούμερο ένα αποθεματικό αξίας. Η αγορά χρυσού ενισχύθηκε από τις κεντρικές τράπεζες, οι οποίες αύξησαν τα αποθέματά τους σε χρυσό προκειμένου να ενισχύσουν την ασφάλεια των οικονομιών τους.

Γιατί ο χρυσός είναι συνώνυμο της ασφάλειας

Οι μεγάλες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών απέδειξαν ότι ο χρυσός εξακολουθεί να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο σε περιόδους οικονομικής ανασφάλειας. Είτε πρόκειται για τραπεζικές καταρρεύσεις, πανδημίες, πολέμους ή ενεργειακές κρίσεις, ο κόσμος στρέφεται στον παραδοσιακό χρυσό όταν αναζητά σταθερότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η αξία του χρυσού ανεβαίνει συνεχώς ή ότι δεν παρουσιάζει διακυμάνσεις. Ωστόσο, ιστορικά έχει αποδειχθεί ότι σε περιόδους έντονης αβεβαιότητας διατηρεί καλύτερα την αξία του σε σχέση με άλλα περιουσιακά στοιχεία.